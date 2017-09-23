ص 2:02 2017/09/23

بعد طول انتظار وغياب سنوات عن إصدار الأعمال الفنيّة، أطلقت السيّدة فيروز بإدارة ابنتها المخرجة ريما الرحباني ألبومها الغنائي «ببالي» عبر تطبيق «ITunes» وغيره.

ويضم الألبوم 10 أغنيات مترجمة للغة اللبنانية، تقدّمها السيدة فيروز بصوتها بعد أن غناها آخرون بلغات أخرى، أمثال فرانك سيناترا، وباربرا سترايسند، وجون لينون، وغيرهم.

أما الأغنيات فهي: ببالي، لمين، يمكن، ما تزعل مني، انا وياك، حكايات كتير، بغير دني، بيت صغير، ورح نرجع نلتقي.

