جمال حمامة ص 2:02 2017/09/23

تساؤلات كثيرة تتردد على ألسنة العاملين في القطاع العام تتمحور حول مصير مشروع التعديلات التي تمت على قانون العاملين الموحد رقم 50 لعام 2004 وما تحمله من متغيرات لكونهم المعنيين في البداية والنهاية بهذا القانون، وكذلك الأسباب التي تحول دون إصداره على الرغم من إنجاز تلك التعديلات، حسب السيد جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال الذي وصَف واقع حال مشروع تعديل قانون العاملين الأساسي في حوار تلفزيوني قبل أيام على النحو الآتي: سرعة قي الإنجاز وبطء في الإقرار.

في الحقيقة، مصادر عدة أكدت أهمية إصدار التعديل بهدف مواكبة تطورات المرحلة القادمة وتوجهات الإصلاح الإداري، ومواكبة التغيرات الإدارية والتكنولوجية بما يحقق مستوى أعلى من الكفاءة الإدارية والمهنية لدى العاملين وفي مختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية بغية رفع كفاءة القطاع العام ليصبح رائداً في تقديم الخدمات والارتقاء بها.

فبموجب التعديلات المفترضة سيتحول العاملون في الدولة إلى فئات حسب سنوات الخدمة والخبرة في العمل الحكومي، إضافة إلى توصيف العمال حسب سنوات العمل ليتم بعدها الانتقال من فئة لأخرى وفق معايير ومقاييس دقيقة، إذ ينتقل العامل المؤهل المدرب من مرتبة إلى أخرى، حرصاً على تكوين كوادر فنية وإدارية تصل إلى الإدارات الوسطى والعليا ليكون الشخص الكفؤ المتمتع بالخبرة العلمية والإدارية اللازمة في المكان المناسب وفق معطيات العدالة المهنية التي تنصف المجتهد وتعطي كل ذي حق حقه، في إطار من الشفافية التي تساهم في وضع النواظم والأطر والآليات المحددة للوظيفة العامة.. فمن غير الموضوعي والمنطقي أن يبقى الموظف ينتظر الترفيع الدوري بعيداً عن الاجتهاد الدائم بهدف تحقيق تقدم وظيفي ومرتبة وظيفية أعلى، حسب كفاءته ونجاحه في المهام والمسؤوليات التي يكلف بها وليس لاعتبارات أخرى!؟

باختصار، هذه الخطوة التطويرية والنوعية التي تربط بين الكفاءة والإدارة تساهم في تحقيق قفزة نوعية في بنية السلك الإداري، ومن شأنها أن تؤطر الحالة في القطاع الحكومي وتحسّن وتطوّر أداءه عبر إرساء قاعدة جديدة قوامها الشفافية والمساواة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في منهجية التقويم للمراتب الوظيفية للعاملين في القطاع الحكومي وتصنيفهم وفقاً للخبرات والمؤهلات التي يمتلكونها وتشجعهم على تطوير قدراتهم للحصول على الترقية لمرتبة أعلى.. فهل يرى مشروع القانون النور قريباً؟؟ الكرة في مرمى الحكومة.

