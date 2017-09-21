ص 3:03 2017/09/21

في إطار عملياتها المتواصلة لاجتثاث الإرهاب التكفيري من دير الزور خاضت وحدات من الجيش العربي السوري اشتباكات مع مجموعات إرهابية من تنظيم «داعش» بالريف الغربي انتهت بفرض السيطرة على مساحات جديدة في محيط بلدة التبني.

وأفاد مراسل (سانا) في دير الزور بأن وحدات من الجيش بإسناد جوي نفذت عمليات مكثفة على تجمعات تنظيم «داعش» الإرهابي في الريف الغربي تقدمت خلالها على المحور الغربي وسيطرت على عدد من القرى والمزارع في محيط بلدة التبني.

وأشار المراسل إلى أن وحدات الهندسة باشرت بتمشيط القرى والمزارع وإزالة الألغام والمفخخات التي زرعها إرهابيو تنظيم «داعش» قبل سقوط العديد منهم قتلى وسط فرار جماعي باتجاه بلدة التبني تاركين جثث قتلاهم.

وفرضت وحدات من الجيش أمس الأول سيطرتها على نقاط في قريتي مظلوم ومراط وذلك خلال ملاحقة إرهابيي تنظيم «داعش» على اتجاه قرية الصبحة على الضفة الشرقية لنهر الفرات على اتجاه حقل كونيكو للغاز، فيما سيطرت وحدات أخرى على مسطاحة بلدة الشميطية وأطراف البلدة بالريف الغربي.

في سياق آخر أكدت مصادر أهلية قيام تنظيم «داعش» بنقل أغلب إرهابييه المرتزقة الأجانب مع عائلاتهم من أحياء مدينة دير الزور إلى الريف الشرقي.

ويعيش تنظيم «داعش» حالة من التخبط والاقتتال بين إرهابييه وسط فرار عدد كبير من متزعميه الميدانيين وإجلاء عدد آخر منهم عبر طيران «التحالف» الأمريكي تفادياً لمقتلهم بسبب العمليات والتقدم الذي يحققه الجيش العربي السوري في عدد من مناطق محافظة دير الزور.

إلى ذلك فتح الجيش ممرات آمنة في دير الزور لمغادرة المدنيين من مناطق انتشار تنظيم «داعش» الإرهابي الذي يتخذ من الأطفال والنساء والشيوخ دروعاً بشرية.

وأشار مراسل (سانا) إلى أن المحافظة اتخذت جميع الترتيبات والإجراءات لتأمين إقامة المواطنين الذين يخرجون من مناطق انتشار تنظيم «داعش» الإرهابي وتقديم جميع المساعدات والاحتياجات الأساسية اللازمة لهم.

ودعت المحافظة جميع أبناء دير الزور الذين مازالوا يقيمون في المناطق التي ينتشر فيها تنظيم «داعش» الإرهابي إلى التوجه لأقرب نقطة وجود للجيش العربي السوري لكي يصلوا إلى بر الأمان والطمأنينة.

وأمنت وحدة من الجيش العربي السوري أمس الأول وصول 21 مدنياً بينهم أطفال ونساء إلى مدينة دير الزور بعد أن تم تحريرهم من أحد أوكار إرهابيي «داعش» في الريف الغربي للمدينة، حيث قامت المحافظة باستقبالهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم.

وأقامت الحكومة منذ اللحظة الأولى لكسر الجيش العربي السوري الحصار المفروض على مدينة دير الزور جسراً بريّاً لنقل مختلف المواد الأساسية والغذائية لدعم الأهالي الصامدين بعد أن عانوا على مدار أكثر من 3 سنوات من ويلات حصار إرهابيي «داعش».

وفي ردّ جبان من الإرهابيين على تقدم الجيش وما يقدمه من مساعدات للمدنيين، قصف إرهابيو «داعش» المدنيين في حيي الجورة والقصور في دير الزور، حيث أصيب 8 مواطنين بجروح بسبب اعتداء إرهابيي التنظيم بالقذائف والقنابل الملقاة من الطائرات المسيّرة على المنازل السكنية.

وأفاد مراسل (سانا) في دير الزور بأن إرهابيي تنظيم «داعش» المتحصنين في بعض أحياء المدينة اعتدوا على الأهالي في حيي الجورة والقصور بعدد من قذائف الهاون وبقنابل ألقتها طائرات مسيّرة ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بجروح ووقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.

ولفت المراسل إلى سقوط قذيفة هاون أطلقها إرهابيو «داعش» على الساحة الداخلية لمبنى المحافظة ما تسبب بإصابة شخص بجروح ووقوع أضرار مادية في المبنى.

وكان شخصان قد استشهدا وأصيبت امرأة بجروح في الـ14 من الشهر الجاري بسبب اعتداء إرهابيي «داعش» بقذائف الهاون على قافلة مساعدات بعد وصولها إلى مدينة دير الزور وعلى حي الجورة السكني.

وتتعرض الأحياء السكنية بمدينة دير الزور لاعتداءات إرهابية بقذائف الهاون والصاروخية من تنظيم «داعش» التكفيري في محاولة يائسة منه لـ«النيل» من صمود أهالي المدينة ودعمهم للجيش العربي السوري الذي كَسرَ الحصار عن المدينة والمطار العسكري وفتح الطريق الدولي الذي يربط المدينة بالمحافظات الأخرى.

استشهاد طفل وامرأة بقذائف إرهابيي «النصرة» بريف حماة

في غضون ذلك استشهد طفل وامرأة بسبب سقوط قذائف صاروخية أطلقتها التنظيمات الإرهابية على مدينة سلحب بالريف الشمالي الغربي لمدينة حماة, وأفاد مراسل (سانا) في حماة بأن إرهابيي «جبهة النصرة» المنتشرين في قلعة المضيق المتاخمة للحدود الإدارية الجنوبية لمحافظة إدلب استهدفوا بعد ظهر أمس مدينة سلحب شمال غرب حماة بحوالي 48 كم بـ 4 قذائف صاروخية ما أدى إلى استشهاد طفل وامرأة وإصابة اثنين من أهالي المدينة.

وبيّن المراسل أن استهداف الإرهابيين لمدينة سلحب أسفر أيضاً عن وقوع أضرار مادية بمنازل الأهالي وممتلكاتهم.