ص 2:02 2017/09/21

أكدت الدكتورة نجاح العطار نائب رئيس الجمهورية أن العدوان على سورية هو استهداف للأمة العربية كلها، مشيرة إلى أن سورية أول من رفع راية العروبة وتبنى قضاياها ومصالحها وعمل على ترسيخ التضامن العربي.

وبينت الدكتورة العطار خلال لقائها أمس وفداً برلمانياً موريتانياً أن الجيش العربي السوري يحقق انتصارات كبرى على الإرهاب في سورية وأن الشهداء الذين عمّدوا بدمائهم تراب الوطن دافعوا عن الكرامة والحق العربي، لافتة إلى أن سورية اليوم تكتب تاريخاً جديداً ولن تنسى من وقف إلى جانبها وتعاون معها وخاصة من الأشقاء العرب.

وأوضحت الدكتورة العطار أن الحرب الإعلامية الشرسة التي سخّر لها الكثير من الإمكانات والدعم المالي الكبير حاولت تشويه حقيقة ما يجري من أحداث في سورية وإضعاف الروح المعنوية وبث الفرقة بين أبناء المجتمع الواحد.

بدوره أكد محمد ولد فال رئيس الوفد الموريتاني وقوف شعب وحكومة موريتانيا إلى جانب سورية شعباً وجيشاً وقيادة، لافتاً إلى أن انتصار سورية على الإرهاب هو انتصار لكل أحرار العالم.

وبيّن ولد فال أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لم تتأثر خلال سنوات الأزمة رغم الضغوط التي مورست من العديد من الدول العربية والغربية على موريتانيا، مشيراً إلى حملات التحريض ضد سورية التي كانت وطناً للعرب جميعاً.

ورأى ولد فال أن استهداف سورية جاء نتيجة المكانة التي وصلت إليها في التنمية الاقتصادية والاكتفاء الذاتي وبسبب مواقفها من القضية الفلسطينية ووقوفها ضد الاحتلال الإسرائيلي والهيمنة الغربية، مؤكداً أن سورية صمدت في وجه المؤامرة بفضل إيمانها بعدالة القضايا التي تدافع عنها.

كما التقى المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء الوفد البرلماني الموريتاني، حيث أكد خميس أن الجيش العربي السوري أثبت طوال سنوات الحرب أنه جيش عقائدي متمسك بالدفاع عن أرضه وشعبه وقادر على إفشال جميع المؤامرات التي تحاك ضده، مبيناً أن الانتصارات الميدانية المتتالية والتي ستطول كامل الجغرافيا السورية سببت الخيبة لرعاة الإرهاب ومموليه الذين راهنوا على فرض الفكر التكفيري على شعب طالما اشتهر بالعيش المشترك بين أبنائه من مختلف الأطياف على مر التاريخ.

وأوضح المهندس خميس أن سورية مستمرة في مسيرة التطوير التي يقودها السيد الرئيس بشار الأسد وخير دليل على ذلك التعافي الاقتصادي الذي تشهده أغلب مؤسسات الدولة وإقبال الكثير من الشركات الأجنبية على الاستثمار داخل سورية في ظل التسهيلات التي تقدمها الحكومة لها، معتبراً أن البرلمانيين لهم دور كبير في الدفاع عن وطنهم في المحافل السياسية وإيصال الصورة الحقيقية عنه إلى العالم.

من جهته رأى محمد ولد فال رئيس الوفد الموريتاني أن التضحيات التي قدّمها الشعب السوري تسطّر تاريخاً حافلاً بالصمود والمقاومة ضد الاستعمار بمختلف صوره، متمنياً للدولة السورية المزيد من الانتصارات في مختلف الميادين لتعود وتتصدر مكانتها المتميزة في العالم.

وأكد ولد فال أن جميع المؤشرات التي لمسها الوفد الموريتاني خلال زيارته تشير إلى أن سورية مقبلة على مرحلة مميزة بفضل تكاتف أبنائها وإصرارهم على تدوير عجلة إنتاجهم لتوفير مقومات صمود اقتصادهم وإعادة تعافيه رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي فرضت عليهم.

حضرت اللقاء مجموعة من البرلمانيين من الجانب الموريتاني ومن الجانب السوري الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر.

كذلك أكد نائب رئيس مجلس الشعب نجدت أنزور أن سورية ستنتصر في المعركة التي تخوضها ضد الإرهاب بفضل صمود شعبها وجيشها وقيادتها، معتبراً أن مرحلة إعادة الإعمار فيها تقوم على بناء البشر قبل الحجر ولا خوف على أجيال المستقبل.

وأوضح أنزور خلال لقائه الوفد الموريتاني أن سورية لن تحيد عن بوصلتها في العمل العربي المشترك ودعم القضية الفلسطينية ومواجهة كيان الاحتلال الإسرائيلي، لافتاً إلى أن التضليل الإعلامي الذي مارسته بعض وسائل الإعلام كان هدفه ايصال صورة مشوهة عن حقيقة ما يجري في سورية من أحداث.

وأكد أنزور أن سورية لن تنسى موقف موريتانيا الداعم لها، لافتاً إلى أهمية التعاون المشترك مع البرلمان الموريتاني وتنشيط العلاقات بين البلدين من خلال تبادل الزيارات بما يفيد الشعبين الشقيقين.

بدوره أكد عضو مجلس الشعب علي صطوف رئيس جمعية الصداقة البرلمانية السورية- الموريتانية أهمية العلاقة بين الشعبين في مختلف الجوانب الاقتصادية والثقافية.

وأوضح صطوف أنه يعمل حالياً مع السفير الموريتاني على إعادة تفعيل المركز الثقافي السوري في نواكشوط وتفعيل العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال تصدير الأقمشة إلى موريتانيا.

من جانبه أكد رئيس الوفد الموريتاني محمد ولد فال وقوف شعب وحكومة موريتانيا إلى جانب سورية شعباً وجيشاً وقيادة، لافتاً إلى أن انتصار سورية على الإرهاب هو انتصار لكل أحرار العالم.

ولفت ولد فال إلى أن الحكومة الموريتانية مستعدة لكل أنواع التعاون الاقتصادي والثقافي مع سورية، مشيراً إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لم تتأثر خلال سنوات الأزمة وبقيت السفارة الموريتانية في سورية وبقيت أيضاً موريتانيا على موقفها رغم الضغوط التي مورست عليها من العديد من الدول العربية والغربية.

ورأى ولد فال أن استهداف سورية جاء نتيجة المكانة التي وصلت إليها في التنمية الاقتصادية والاكتفاء الذاتي ومواقفها من القضية الفلسطينية ووقوفها ضد الاحتلال الإسرائيلي والهيمنة الغربية، مؤكداً أن الشعب الموريتاني لن ينسى مواقف سورية عندما زوّدت موريتانيا بالقمح عند الحصار الاقتصادي لها.

وكان معاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان قد التقى الوفد البرلماني الموريتاني ظهر أمس، إذ أكد خلال اللقاء أن ما تتعرض له سورية والدول العربية هو وليد مؤامرة خبيثة من قوى الهيمنة والاستعمار للسيطرة على المنطقة ومقدراتها وتمكين «إسرائيل» من التحكم بمصير دول المنطقة وشعوبها.

ونقلت (سانا) عن الدكتور سوسان قوله خلال اللقاء: إن هذا الأمر يفرض على كل القوى الحية في الأمة العربية التكاتف والنهوض بالواقع العربي للدفاع عن هوية الأمة العربية ووجودها حاضراً ومستقبلاً والتصدي لأدوات الاستعمار وعملائه الذين يسخّرون ثروات الأمة لخدمة مخططات أعدائها.

وقدّم الدكتور سوسان للوفد الضيف عرضاً حول آخر مستجدات الأوضاع في سورية، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تتزامن مع الانتصارات المتتالية التي يسطرّها الجيش العربي السوري ضد قوى الإرهاب التكفيري الحاقد، مجدداً تأكيد تصميم الشعب السوري وقواته المسلحة الباسلة على مطاردة فلول الإرهابيين حتى تطهير سورية بشكل كامل من دنس الإرهاب.

من جانبهم عبّر أعضاء الوفد الموريتاني عن اعتزازهم بالانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري وصمود الشعب السوري الذي وأد المؤامرة التي تستهدف الأمة بأسرها، مجددين الدعم اللامحدود لسورية والتضامن الكامل معها باعتبارها تمثل كما كانت على الدوام قلب العروبة النابض وحصنها المنيع.