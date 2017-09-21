ص 2:02 2017/09/21

جدّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تأكيد أن الولايات المتحدة تتدخل في سورية من دون دعوة أو موافقة من الحكومة السورية.

وقال لافروف في تصريحات للصحفيين عقب لقائه نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون على هامش الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس الأول: ذكّرت تيلرسون بأن الولايات المتحدة ضيف غير مدعو في سورية، مضيفاً: نرى أن هذا الوضع حقيقة واقعة ولكنه يمكن أن يستخدم لمكافحة الإرهاب بالتوازي مع العمليات التي يقوم بها الجيش السوري بدعم من روسيا.. وهذا سيكون شيئاً إيجابياً عندما يركز جميع المشاركين في هذه العملية على مكافحة تنظيم «داعش» الإرهابي.

وأشار لافروف إلى أن روسيا والولايات المتحدة تواصلان اتصالاتهما عبر القنوات العسكرية في سورية تفادياً لوقوع حوادث بين الطرفين.

وكان لافروف أكد في تصريحات له قبل أيام أن أي وجود أجنبي في الأراضي والأجواء السورية من دون موافقة الحكومة السورية هو انتهاك للقانون الدولي، لافتاً إلى أن القوات الجوية الروسية تعمل في سورية بدعوة مباشرة من السلطات الشرعية للجمهورية العربية السورية ونحن نتعاون في هذا الإطار مع القوات المسلحة السورية حصراً لضرب الإرهاب والتحرك في طريق الحل السياسي.

من جهة ثانية اعتبر لافروف أن خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من منبر الأمم المتحدة مخصص في الكثير من جوانبه لجمهور محلي.

وقال لافروف: الخطاب لافت للنظر وكان موجّهاً إلى حد ما أو إلى حد بعيد للاستهلاك الداخلي وليس الخارجي، إلا أن ما يثير الانتباه هو تأكيده الواضح لمبادئ السيادة والمساواة في الشؤون الدولية، وقوله «إن الولايات المتحدة تسعى للزعامة بأن تكون قدوة في ذلك من دون أن تعلّم أحداً فن الحياة أو ترغم الآخرين على اتباع طريق ما، مع احترام ما تقرره الشعوب لنفسها من أساليب العيش».

وذكرت (سانا) أن لافروف استدرك قائلاً: لكن سنرى كيف ستترجم هذه التصريحات إلى إجراءات عملية.

وكان ترامب قد ألقى أمس الأول كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حذا فيها حذو سلفه باراك اوباما من خلال إطلاق مزاعم واتهامات باطلة ضد سورية وإيران، إضافة لدعوته دول العالم إلى التعاون للقضاء على ما وصفه بـ«الإرهاب الإسلامي المتطرف»، وتحذيره من خطره على العالم أجمع، متجاهلاً دعم واشنطن على مدى سنوات التنظيمات الإرهابية في سورية والمنطقة على مختلف مسمياتها بالمال والسلاح وإنشاءها معسكرات تدريب لها في دول مجاورة وتغطيتها على جرائمها بإطلاقها تسمية «معارضة معتدلة» عليها.

«الدفاع» الروسية: هجوم إرهابيي «النصرة» شمال حماة جاء بتحريض من الاستخبارات الأميركية

في غضون ذلك أكدت هيئة الأركان الروسية أن هجوم إرهابيي تنظيم «جبهة النصرة» على مواقع الجيش السوري شمال حماة أمس انتهاك لاتفاق منطقة تخفيف التوتر التي تم التوصل إليها خلال اجتماع «أستانا6».

وذكر بيان لهيئة الأركان نشره أمس موقع «روسيا اليوم» أن الهجوم في منطقة تخفيف التوتر في إدلب شمال سورية جاء بتحريض من الاستخبارات الأميركية لوقف انتصارات الجيش السوري شرق دير الزور.

ورأت الهيئة أنه من بين أهم أهداف الهجوم الإرهابي طرد الشرطة العسكرية الروسية من النقطة التي تشغلها للرقابة على ثبات تخفيف التوتر والتصعيد هناك.

إلى ذلك أكد رئيس مديرية العمليات العامة في هيئة الأركان الروسية الفريق أول سيرغي رودسكوي أن إرهابيي «جبهة النصرة» والفصائل المتحالفة معه التي لا ترغب بتنفيذ اتفاقات وقف النار شنوا الهجوم المباغت رغم الاتفاقيات الموقعة يوم 15 أيلول في «أستانا»، مشيراً إلى أن الهجوم الواسع النطاق بدأ صباح أمس واستهدف مواقع القوات الحكومية السورية في شمال وشمال شرق مدينة حماة في منطقة تخفيف التوتر في إدلب ووحدة من الشرطة العسكرية الروسية كانت في مركز المراقبة لرصد الوضع في منطقة خفض التصعيد.

وأوضح المسؤول العسكري أن الإرهابيين تمكنوا من محاصرة وحدة الشرطة العسكرية الروسية المكونة من 29 عنصراً بهدف الاستيلاء عليها لعدة ساعات خاضت خلالها اشتباكات عنيفة مع الإرهابيين المهاجمين قبل أن تتمكن وحدة من القوات الخاصة السورية بالتعاون مع وحدات قوات العمليات الخاصة والشرطة العسكرية الروسية وبدعم من سلاح الجو الروسي من كسر الطوق عن الوحدة الروسية المحاصرة.

وبيّن المسؤول العسكري الروسي أن العملية أسفرت أيضاً عن إصابة ثلاثة جنود روس مقابل القضاء على 850 إرهابياً.

ولفت روتسكوي إلى أن إرهابيي «جبهة النصرة» استخدموا الدبابات والعربات المدرعة خلال مهاجمة مواقع الجيش السوري داخل منطقة تخفيف التوتر شمال مدينة حماة.

وتعرضت عدة مواقع للجيش العربي السوري أمس الأول لهجمات إرهابيين من تنظيم «جبهة النصرة» على عدة محاور في ريف حماة الشمالي حيث تصدت لها وحدات الجيش والقوات الرديفة وكبدتها خسائر فادحة.