ص 2:02 2017/09/21

أكد نائب رئيس مجلس الشعب نجدت أنزور أن الجيش العربي السوري الذي يحقق الانتصارات سيواصل معركته ضد الإرهاب حتى إعادة الأمن والاستقرار إلى كل الأراضي السورية.

ولفت أنزور خلال لقائه أمس وفد النادي السوري- اللبناني في الأرجنتين برئاسة ممثل النادي جودت إبراهيم وريكاردو ناصر إلى أهمية زيارة الوفد في الوقت الذي تبذل فيه سورية جلّ طاقاتها ومقدراتها لمكافحة الإرهاب العالمي المفروض عليها، معتبراً أن الزيارة تعزز العلاقات مع المغتربين السوريين في الأرجنتين وغيرها من الدول.

ونقلت «سانا» عن أنزور قوله: إن مجلس الشعب شكّل لجنة صداقة سورية- أرجنتينية كما هي الحال في كل البرلمانات لهذا الهدف من أجل تمتين وتقوية العلاقات مع المجالس والبرلمانات الدولية.

من جانبه لفت إبراهيم إلى الروابط القوية التي تجمع المغتربين بوطنهم الأم سورية، منوهاً بأهمية الزيارة في تعزيز الروابط والتضامن مع الوطن والأهل في سورية ومساعدتهم والاطلاع على ما يجري في سورية على أرض الواقع.

وأوضح إبراهيم أن أحد أهداف زيارة الوفد أيضاً الاطلاع على احتياجات سورية من المواد الغذائية والصحية للعمل على تأمينها من خلال الجالية السورية الموجودة في الأرجنتين.