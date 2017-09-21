ص 2:02 2017/09/21

أكد بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي خلال زيارته مستشفى الحصن البطريركي في وادي النضارة بريف حمص أن هم الكنيسة هو تقديم الأفضل لأبناء المنطقة والوطن.

ونقلت «سانا» عن البطريرك يازجي قوله خلال اطلاعه على واقع العمل والخدمات الطبية المقدمة في المستشفى: إن رسالة الكنيسة هي النهوض دائماً بأعباء الإنسان رغم كل الصعاب والعوائق، داعياً إلى الاستمرار في العطاء من أجل الأفضل.

رافق البطريرك في الزيارة الأسقف أفرام معلولي الوكيل البطريركي والأرشمندريت أرسانيوس دحدل رئيس دير مار جرجس البطريركي وعدد من رجال الدين المسيحي.

يشار إلى أن مشفى الحصن البطريركي أسس بمبادرة من الجامعة الحصنية في المغترب عام 1945 وباحتضان من بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، وافتتح رسمياً عام 1954، ويعتبر المشفى من أوائل المشافي الريفية في سورية وترخيصه هو الرابع وقد منح وسام الاستحقاق السوري تقديراً لخدماته الجليلة للمواطنين عام 1969.