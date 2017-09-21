ص 2:02 2017/09/21

أعرب السفير بسام الصباغ مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة في فيينا عن القلق العميق لدول منطقة الشرق الأوسط بسبب بقاء الكيان الصهيوني بما يمتلكه من قدرات نووية خارج إطار معاهدة عدم الانتشار النووي واتفاق الضمانات الشاملة.

ونقلت «سانا» عن السفير الصباغ قوله في كلمة ألقاها أمس خلال أعمال الدورة الـ61 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا: إن بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وبينها دول نووية تمارس ازدواجية واضحة في المعايير عندما يتعلق الأمر بالقدرات النووية الإسرائيلية.. والأكثر خطراً من ذلك هو قيام تلك الدول بدعم ومساندة «إسرائيل» لتطوير قدراتها النووية في انتهاك واضح لالتزاماتها بموجب أحكام المعاهدة ذات الصلة.

ولفت السفير الصباغ إلى أن اعتماد المؤتمر العام في دورته الـ53 قراراً بعنوان «القدرات النووية الإسرائيلية» بعث رسالة واضحة من المجتمع الدولي بمطالبة «إسرائيل» بالانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي.

وجدد الصباغ التزام سورية الكامل بالتعاون مع الوكالة وثمّن دور برنامجها للتعاون الفني في توظيف التطبيقات السلمية للطاقة الذرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول النامية، مشدداً على ضرورة استمرار الوكالة بالقيام بوظائفها المحددة بموجب نظامها الأساسي بكل استقلالية ومهنية وحيادية والامتناع عن ممارسة أي ضغط عليها من بعض الدول خدمة لأجنداتها السياسية الضيقة.

يذكر أن كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي يمتلك ترسانة نووية تقدر بنحو 80 رأساً نووياً مازال يرفض حتى الآن الانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية بتغاض من الإدارة الأميركية، في حين تقدمت سورية عام 2003 بطرح مشروع قرار لمجلس الأمن لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية تماماً من جميع أسلحة الدمار الشامل إلا أن واشنطن رفضت هذا المشروع.