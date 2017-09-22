وضاح عيسى: م 4:04 2017/09/22

تحوّل استراتيجي كبير فرضه الجيش العربي السوري في إطار حربه على الإرهاب، فلا يكاد يفصلنا عن إعلان النصر النهائي سوى وقت قصير نطوي بعده مرارة سبع سنوات عجاف بأشكالها وألوانها، نصر يتحقق بفضل الصمود الأسطوري للشعب السوري وتضحيات بواسلنا الجسام وإصرارهم على وأد مشاريع الغرب العدوانية، الذي اتخذ من التنظيمات الإرهابية أداة لتنفيذ مخططاته الهادفة إلى تقسيم المنطقة والهيمنة على مقدّراتها و«إذلال» شعوبها بممارسات إجرامية لم يشهد التاريخ البشري مثيلاً لها في الوحشية والتدمير على الإطلاق.

قوى التآمر استخدمت بدعمها للتنظيمات الإرهابية، أثناء حربها على سورية وشعبها، جناحي «الحرب الذكية» في آن واحد.. الصلبة والناعمة، في ارتكاب أشنع الممارسات بحق السوريين ممن نكّلت بهم ومثّلت بجثثهم لترويع الآخرين وفسح المجال أمام مرتزقتها الإرهابيين للتمدد أكثر في تحقيق أهدافها بعد زرع الرعب بقلوب من سمع بفظائع مجرميها ورأى شناعة جرائمهم، لكن صمود السوريين واندفاعهم مع حلفائهم لمواجهة أخطر ما يمكن أن يهدد البشرية وصورتها الإنسانية، أثبتا حضورهما بقوة، وذلك صدق رسالتهم ومعانيها وقوة إرادتهم وجسارة صبرهم فكانوا بحق رجال الله على الأرض، وجابهوا بالنيابة عن العالم أقذع ما يمكن أن تمارسه الوحشية بحق البشر والحجر.

الانتصارات تتوالى لتثبت أن الحق منتصر مهما كانت التكاليف وعظمت التضحيات أو طال الزمن، فلانتصار السوريين وحلفائهم وقع كبير في الميدان وفي السياسة وأروقة المؤتمرات في أستانا وجنيف وحتى في مقر الأمم المتحدة التي دعا أمينها العام إلى تكثيف التعاون واتخاذ كل الإجراءات لمكافحة الإرهاب واجتثاثه من جذوره ليس في الميدان العسكري فحسب وإنما في السياسة، وهذا طبعاً يضع المنظمة الأممية أمام مسؤولياتها لتفعيل العمل في مجال مكافحة الإرهاب والالتزام بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة ومحاسبة الدول الحاضنة والداعمة للتنظيمات الإرهابية.

ففي وقت بات الإرهاب فيه يشكل تهديداً عالمياً نرى «تحالف» واشنطن غير الشرعي والذي تذرع بوجوده لمكافحة الإرهاب في سورية يقدم كل أنواع الدعم للتنظيمات الإرهابية ولاسيما «داعش» المسجل على لائحة الإرهاب الدولي، يحاول عرقلة عمليات الجيش العربي السوري في حربه المتواصلة على الإرهاب التكفيري، ولم يكتف بهذا الحد، بل قام بنقل متزعمي «داعش» إلى مكان آمن ليستخدمهم من جديد، بينما أثارت هزائم «داعش» في سورية هلع المسؤولين الإسرائيليين في تأكيد واضح على ارتباطهم ودورهم الفاضح ليس في المنطقة فحسب وإنما في أماكن مختلفة من العالم، فأين المجتمع الدولي والمنظمة الأممية من تفاقم ظاهرة الإرهاب والدور الصهيو- أمريكي في تغذيته؟.

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