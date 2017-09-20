ص 2:02 2017/09/20

تابعت وحدات الجيش العاملة في دير الزور بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة تقدمها في العمليات المتواصلة ضد إرهابيي «داعش»، وسيطرت على نقاط جديدة على الضفة الشرقية لنهر الفرات بعد تكبيد إرهابيي التنظيم خسائر بالأفراد والعتاد، بينما واصلت وحدات من الجيش عملياتها بريف حمص الشرقي واستعادت السيطرة على 5 مناطق جديدة في جب الجراح بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيها كما تصدت وحدات أخرى من الجيش لهجوم إرهابيي «جبهة النصرة» على عدة محاور في ريف حماة الشمالي.

وفي التفاصيل، حققت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة تقدماً جديداً في إطار عملياتها المتواصلة لاجتثاث تنظيم «داعش» الإرهابي من مدينة دير الزور وريفها وفرضت سيطرتها على نقاط جديدة على الضفة الشرقية لنهر الفرات.

وأفاد مراسل «سانا» في دير الزور بأن وحدات الجيش تابعت تقدمها في عملياتها على تجمعات ومحاور تحرك إرهابيي «داعش» باتجاه قرية الصبحة على الضفة الشرقية لنهر الفرات على اتجاه حقل كونيكو للغاز حيث فرضت سيطرتها على نقاط في قريتي مظلوم ومراط بعد تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد.

وعلى المحور الغربي للمدينة لفت المراسل إلى أن وحدات من الجيش نفذت عمليات تخللتها رمايات مدفعية على محاور تحرك ونقاط تحصّن إرهابيي التنظيم التكفيري وانتهت بالسيطرة على مسطاحة بلدة الشميطية وأطراف البلدة.

وبين المراسل أن العمليات أسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين التكفيريين من بينهم أحمد الخلف الملقب بـ«أبو حمزة الأنصاري» و«أبو زيد المجاودة» و«همام تركي الرمضان».

ولفت مراسل «سانا» إلى أن وحدة من الجيش عثرت خلال تمشيطها قرية عياش على معمل لتجهيز الآليات المفخخة وصناعة الألغام في مستودعات المياه وذلك بعد يومين من استعادة السيطرة على القرية وعلى تلة الحجيف ومستودعات عياش ومعسكر الصاعقة.

وفي إطار انتفاضة الأهالي ضد التنظيم الإرهابي وتصديهم له بينت مصادر أهلية لمراسل «سانا» أن مجموعة من أهالي مدينة البوكمال اشتبكت مع إرهابيين مما يسمى «الشرطة الإسلامية» أثناء محاولتهم اعتقال مجموعة من شباب المدينة لزجّهم في المعارك وتعويض النقص الحاصل في صفوف التنظيم بسبب الخسائر التي يتكبدها أثناء عمليات الجيش العربي السوري.

إلى ذلك قتل أحد إرهابيي التنظيم وأصيب 3 آخرون بسبب اشتباكات بين مجموعات متناحرة منه عند مشفى عائشة ما يعطي صورة واضحة للتخبط الذي يعيشه التنظيم على مختلف المستويات بعد فرار عدد كبير من «قادته» الميدانيين من بينهم أبرز متزعمي التنظيم في مدينة الموحسن خلف عريف الحماد الوساك وإجلاء عدد آخر منهم عبر الطيران المروحي الأمريكي تفادياً لمقتلهم بسبب العمليات والتقدم الذي يحققه الجيش العربي السوري في عدد من مناطق المحافظة.

وفي إطار استهداف تنظيم «داعش» للبنى التحتية لفتت المصادر إلى أن إرهابيي التنظيم عمدوا إلى تفخيخ مدرسة جما قرب منطقة العشارة التي كان يتخذها مقراً له للتغطية على ممارساته غير الإنسانية التي كان يقوم بها من قتل وتعذيب وتحضير مواد سامة ليعتدي بها على الأهالي.

وفي ريف حمص واصلت وحدات من الجيش العربي السوري عملياتها العسكرية لاجتثاث آخر تجمعات تنظيم «داعش» المدرج على لائحة الإرهاب الدولية بريف المحافظة الشرقي واستعادت السيطرة على 5 مناطق جديدة في جب الجراح بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيها.

وذكر مصدر عسكري أن وحدات من الجيش تابعت تقدمها في ريف حمص الشرقي وسيطرت على مناطق رسم الطويل وبيوت النزال والقنطرة وضهرة السطحية وضهرة النزال وعلى عدد من التلال والنقاط الحاكمة المحيطة بها.

ولفت المصدر إلى أن هذا الإنجاز الجديد للجيش تحقق بعد عمليات عسكرية أسفرت عن تدمير مقرات وأسلحة وعتاد للإرهابيين من بينها عربات مدرعة ومدافع وسيارات مزودة برشاشات.

وفي حماة، أكد مصدر عسكري أن وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة تصدت لمحاولات تسلل مجموعات إرهابية من تنظيم «جبهة النصرة» على عدة محاور في ريف حماة الشمالي.

وأفاد المصدر بأن وحدات من الجيش خاضت اشتباكات قوية مع مجموعات إرهابية من تنظيم «جبهة النصرة» والتنظيمات المنضوية تحت زعامته خلال محاولة تسللها على عدة محاور في ريف حماة الشمالي.

ولفت المصدر إلى أن الاشتباكات أسفرت عن تكبيد الإرهابيين خسائر كبيرة في العديد والعتاد، مبيناً أن الاشتباكات مستمرة بالتوازي مع غارات وضربات لسلاحي الجو والمدفعية ضد مقرات وتحركات أرتال الإرهابيين في المنطقة.

وكان مراسل «سانا» قد ذكر في وقت سابق أمس أن مجموعات من إرهابيي «جبهة النصرة» و«الحزب التركستاني» المرتبط باستخبارات نظام أردوغان هاجمت فجر أمس وبأعداد كبيرة النقاط العسكرية في محيط الطليسية والتلة السوداء والقاهرة شمال مدينة حماة.

ولفت المراسل إلى أن وحدات الجيش العاملة في المنطقة تصدت للهجوم، حيث دارت اشتباكات عنيفة سقط خلالها العديد من القتلى والمصابين بين صفوف الإرهابيين ولا تزال الاشتبكات دائرة حتى الآن.

وبيّن المراسل أن المجموعات الإرهابية المهاجمة تكبدت خسائر فادحة بالعتاد حيث دمرت وحدات الجيش لها دبابتين وسيارتين مزودتين برشاشات ثقيلة واستولت على دبابة وعربة «بي.إم.بي».

وأوضح المراسل أن سلاح الجو في الجيش العربي السوري شارك بفاعلية في التصدي للهجوم عبر تنفيذه عدة غارات على خطوط إمداد وتحرك الإرهابيين القادمة من عطشان والهبيط وتل الصياد على الحدود الإدارية بين محافظتي حماة وإدلب، حيث تنتشر مجموعات تكفيرية تنضوي في مجملها تحت زعامة تنظيم «جبهة النصرة» المدرج على لائحة الإرهاب الدولية.