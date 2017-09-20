ص 2:02 2017/09/20

أمّنت وحدة من الجيش العربي السوري وصول 21 مدنياً بينهم أطفال ونساء إلى مدينة دير الزور بعد أن تم تحريرهم من أحد أوكار إرهابيي «داعش» في الريف الغربي للمدينة.

وعبّر المواطنون الذين تم نقلهم إلى مدينة دير الزور عن سعادتهم بنجاحهم من الفرار من إرهاب تنظيم «داعش» الذي كان ينكل بهم ويذيقهم صنوف الاستعباد والإذلال، ووجّهوا رسالة إلى جميع أبناء دير الزور الذين مازالوا يقيمون في المناطق التي ينتشر فيها تنظيم «داعش» الإرهابي أن يتوجّهوا إلى أقرب نقطة وجود للجيش العربي السوري كي يصلوا إلى بر الأمان والطمأنينة.

ولفت محافظ دير الزور محمد ابراهيم سمره خلال استقباله المدنيين الواصلين إلى المدينة إلى أن الجيش العربي السوري يحقق الانتصار ويقدم الدماء كي يحيا أبناء سورية بكرامة وعزة، مؤكداً أن المحافظة ستعمل على تأمين جميع مستلزمات المواطنين الفارين من إرهاب تنظيم «داعش» إلى حين عودتهم إلى بيوتهم وقراهم.

بدوره بيّن رئيس مجلس إدارة فرع الهلال الأحمر العربي السوري بدير الزور محمد ضياء الدهموش أنه تم استقبال المواطنين فور وصولهم إلى المدينة وإيواؤهم وتقديم الغذاء والعلاج لهم، مشيراً إلى أن الهلال الأحمر مستمر في تقديم الإغاثة لجميع أبناء الوطن.