ص 2:02 2017/09/20

دعت وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة إلى عدم عرقلة عمليات الجيش العربي السوري في حربه المتواصلة ضد الإرهاب التكفيري.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف في بيان له: كلما اقتربت نهاية تنظيم «داعش» الإرهابي في سورية بانت حقيقة من يحاربه على الأرض وكذلك حقيقة من يلعب دوراً مسرحياً فقط، مضيفاً: إذا كان «التحالف الدولي» بقيادة واشنطن لايرغب بقتال الإرهابيين فعلى الأقل عليه ألا يعرقل عمل من يحارب الإرهاب بشكل متواصل وفعال.

وأشار كوناشينكوف إلى أن قيام المجموعات المسلحة المدعومة من الولايات المتحدة بفتح المياه من السدود على نهر الفرات سيؤدي إلى إعاقة تقدم وحدات الجيش العربي السوري في عملياتها ضد الإرهاب في محيط محافظة دير الزور.

وبيّن المتحدث العسكري الروسي أنه «خلال 24 ساعة» ظهرت مشكلات في مستوى المياه بنهر الفرات، فعندما بدأت وحدات الجيش العربي السوري بمحاولة عبور النهر ارتفع منسوب المياه وبشكل مفاجئ وزادت سرعة التيار إلى الضعف ولغاية مترين بالثانية.

ولفت كوناشينكوف إلى أنه مع عدم وجود أمطار فإن التفسير الوحيد لهذه الحالة هو إطلاق المياه يدوياً من السدود في المناطق العليا من نهر الفرات والتي تخضع لسيطرة المجموعات المسلحة المرتبطة بـ«التحالف الدولي».

إلى ذلك أكد الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا- نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف ضرورة التوصل إلى حل سريع للأزمة في سورية.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أنه تم خلال لقاء جمع بوغدانوف مع وفد سوري برئاسة الأمين العام لحزب الشباب للبناء والتغيير بروين إبراهيم ورئيس حزب الشعب الشيخ نواف الملحم ورئيس منظمة نور للإغاثة والتنمية محمد جلبوط مناقشة مفصلة للوضع الحالي في سورية مع التركيز على ضرورة إيجاد تسوية سريعة للأزمة فيها وتعزيز دور المؤسسات فيها بهدف مشاركتها الفعالة في إعادة بناء الاقتصاد والبنية التحتية للدولة السورية.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: تم التأكيد على أن الحوار السوري- السوري فقط من دون شروط مسبقة مع مشاركة جميع المجموعات في المجتمع السوري يمكن أن يمهّد الطريق إلى السلام والاستقرار في سورية وإيجاد الظروف الملائمة لتحسين حالة الوضع الإنساني للسكان فيها.