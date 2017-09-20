دمشق ـ منال الشرع: ص 2:02 2017/09/20

بمشاركة 164 شركة من 23 دولة عربية وأوروبية وآسيوية وإفريقية افتتح أمس وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس فعاليات معرض إعادة إعمار سورية «عمّرها» بدورته الثالثة والذي تنظمه مؤسسة «الباشق» لتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان على أرض مدينة المعارض.

وقال الوزير عرنوس في تصريح للصحفيين: إن سورية ستشهد حركة إعمار ستسير في مسار مواز لتأمين الخدمات للمواطنين، لافتاً إلى أن الحكومة لديها خطط وبرامج لإعادة إعمار ما هدمته التنظيمات الإرهابية وهي تصدر القوانين والتشريعات الملائمة ومنها قانون التشاركية الذي سيؤدي دوراً متميزاً في إقامة الشراكات مع الدول الصديقة في هذا المجال، وانعقاد هذه المعارض في مثل هذا الوقت يدل على أن بلدنا انتصر ولاسيما أن شركات من الدول العربية والصديقة أبدت استعدادها للمساهمة إلى جانب الشركات السورية في إعادة إعمار سورية.

وأشار عرنوس إلى أهمية التقنيات الجديدة التي تعرضها الشركات المشاركة والتي تسهم في توفير الوقت والجهد والمال في عمليات الإنشاء والبناء في المناطق التي ستنطلق فيها عملية إعادة الإعمار.

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل قال في تصريح خاص لـ«تشرين»: نحن اليوم في الدورة الثالثة لمعرض إعادة إعمار سورية نرى تطورات ملحوظة عن الدورات السابقة سواء من حيث عدد الشركات المشاركة أو من حيث المساحات المشغولة، الأمر الذي يدل على نشاط المعارض في سورية والذي يعتبر أساس الحركة الاقتصادية، فهناك العديد من المعارض ستقام ما يعكس النشاط الاقتصادي في البلد.

بدوره أكد مدير مؤسسة «الباشق» تامر ياغي أن الهدف الرئيس من المعرض هو استقطاب الشركات العالمية لكسر الحصار الاقتصادي الجائر على الشعب السوري والتعاملات المالية وخاصة مع المصارف الأجنبية لإعادة الإعمار، ومن هنا جاء تحرك مؤسسة «الباشق» باتجاه الخروج بنسختها الثالثة من معرضها بأكبر مشاركة للشركات والمؤسسات المتخصصة بالبناء بجميع مجالاته، وعليه تعمل مؤسسة «الباشق» على مدار الساعة ومن خلال خبرتها التي تمتد لأكثر من عشرين عاماً في تنظيم المعارض الداخلية والدولية على الوصول بهذه التظاهرة الاقتصادية الصناعية التجارية والخدمية والخروج بها بأقوى وأجمل صورة للمساهمة الجدية والحقيقية والفاعلة في عملية إعادة الإعمار بمشاركة 164 شركة من 23 دولة ابتداء من الصين والهند مروراً بروسيا وإيران وبيلاروس ومقدونيا ومصر والأردن.

فارس كرتلي مدير مؤسسة مدينة المعارض والأسواق الدولية أكد أهمية التواصل المستمر من أجل استقطاب شركات محلية ودولية للاستثمار، مشدداً على حرص المؤسسة على تأمين كل التجهيزات من بنى تحتية كإنارة وتكييف لجذب وتسهيل وتنشيط الشركات العربية والدولية للاستثمار على أرض مدينة المعارض.