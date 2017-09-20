دمشق ـ دانية الدوس: ص 2:02 2017/09/20

غلب الطابع الاقتصادي على مناقشات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس، بينما استحوذت إعادة الخدمات الشاملة لمدينة دير الزور على النصيب الأكبر من المناقشات التي لم تخلُ من مشروعات القوانين، حيث ناقش المجلس مشروع قانون بإحداث اتحاد مهني غير ربحي تحت اسم «الاتحاد السوري للمصارف» بحيث يضم كل المصارف العامة والخاصة والمشتركة بهدف رعاية مصالحها، وحماية حقوقها، وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لتطوير عملها، وتنظيم عمل القطاع المصرفي ومعالجة المشكلات التي تواجهه وإيجاد الحلول المناسبة لها، والارتقاء بمستوى أدائه لما له من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني.

ووافق المجلس على رفع مشروع القانون إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.

كما ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون الجمارك الجديد، حيث قرر المجلس بعد الاستماع إلى ملاحظات وآراء الوزراء دراسة الملاحظات وإعادة المشروع إلى المجلس لمناقشته مرة أخرى، وذلك بغية تطوير عمل الجمارك لتقوم بالدور المنوط بها بالشكل الأمثل في دعم الاقتصاد الوطني وفقاً لرؤى عصرية وبما يخدم الفعاليات الاقتصادية من إنتاجية وتجارية وتحصيل حقوق الخزينة العامة من الرسوم والضرائب الواجبة على الاستيراد والترانزيت ومكافحة التهريب.

وبعد الخطوات والإجراءات الإسعافية الخدمية التي واكبت انتصارات قواتنا المسلحة في مدينة دير الزور أقرّ مجلس الوزراء خطة اقتصادية, اجتماعية, ثقافية, خدمية شاملة للمدينة من خمسة بنود تتضمن أولاً: استمرار الوزارات المعنية بتعزيز احتياجات أبناء المدينة من مختلف المواد الغذائية والصحية والمشتقات النفطية وعودة كل الخدمات «ماء وكهرباء واتصالات»، وثانياً: تفعيل مؤسسات الدولة الاقتصادية والخدمية وعودة الموظفين إليها، وثالثاً: تكليف لجنة التنمية البشرية في رئاسة مجلس الوزراء إعداد دراسة للحالة الاجتماعية والثقافية في المدينة تهدف إلى وضع تصوّر لتجاوز الآثار السلبية التي أفرزها الإرهاب على أبناء المدينة من الناحيتين الاجتماعية والثقافية، رابعاً: وضع برنامج زمني لعودة الكهرباء والمياه وكل الخدمات الأخرى بشكل كامل، وأخيراً: البدء بتأهيل جامعة الفرات والفندق الرئيسي في المدينة.

كما قرّر المجلس تشكيل فريق عمل من وزراء المالية والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والنقل وحاكم مصرف سورية المركزي لدراسة واقع شركات تجميع السيارات وإعداد تقرير شامل حول هذه الصناعات ليتم عرضه على مجلس الوزراء بهدف الإحاطة بصناعة تجميع السيارات.

وتضمنت نقاشات المجلس احتياجات الوزارات والجهات العامة من الآليات والمعدات الهندسية المطلوب إدراجها في الخطة الاستثمارية لعام 2018، حيث قرّر المجلس تأمين الآليات الإنتاجية والهندسية اللازمة لإنجاز الأعمال والمشروعات التي تنفذها الوزارات في مختلف المجالات.

كما وافق المجلس على منح المؤسسة العامة للمساحة سلفة مقدارها ثمانية وأربعون مليون ليرة سورية لتأمين تجهيزات لوجستية للعمل وإنجاز المهام المكلفة بها.

وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الشعار وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أكد أنه في أعقاب الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري في دير الزور أعدت اللجنة الوزارية المؤلفة من وزارات الداخلية والأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية والبيئة دراسة لكل المستلزمات التي يجب أن تتوفر لتأمين عودة الحياة الطبيعية إلى المدينة، مشيراً إلى أنه تمّ خلال الاجتماع إقرار بعض النقاط المهمة والمتمثلة بإعادة جميع الموظفين إلى عملهم بمدينة دير الزور وتأهيل البنى التحتية والمرافق والمنشآت الخدمية وذلك بما يضمن عودة الحياة الطبيعية إلى أهالي المدينة.

في حين أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي أن الوزارة تعمل على تسيير قوافل الاحتياجات الأساسية تباعاً إلى محافظة دير الزور بمعدل مرتين أسبوعياً محملة بكل المواد التموينية، لافتاً إلى أن الاجتماع ركّز على مواصلة العمل على إيصال المواد الغذائية بكل أنواعها والمشتقات النفطية إلى المحافظة، إضافة إلى دعم الواقع الصحي فيها وإصلاح البنية التحتية.

بدوره حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام أشار إلى أنه تمّ إقرار مقترح من المصرف التجاري السوري حول مشروع قانون يهدف إلى إحداث اتحاد للمصارف لتعزيز التنسيق فيما بينها من أجل العمل المصرفي ودراسة مشروعات القرارات والقوانين التي يقترحها مصرف سورية المركزي من أجل أن تكون المهنة المصرفية بأفضل ما يمكن خلال الفترات القادمة.