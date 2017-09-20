ص 2:02 2017/09/20

أكد النائب في البرلمان الموريتاني محمد ولد فال أن الانتصارات التي تحققها سورية نصر لأحرار العالم على القوى الظلامية والتخلف والاستبداد وعلى قوى الرجعية العربية والعالمية التي دعمت الإرهاب الذي عانت منه سورية.

وفي تصريح لـ«سانا» قال ولد فال لدى وصوله معبر جديدة يابوس الحدودي أمس على رأس وفد من البرلمان الموريتاني: إن زيارة الوفد تأتي تعبيراً عن الوقوف إلى جانب سورية في حربها على الإرهاب وللمباركة للشعب السوري بالانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري، مشيراً إلى أن هذه الانتصارات ما كانت لتتم لولا التضحيات الجسام التي قدمتها سورية دفاعاً عن الإنسانية جمعاء.

وأضاف: الحرب التي تعرضت لها سورية شنت بسبب مواقفها الوطنية والقومية المشرفة تجاه فلسطين المحتلة ووقوفها مع المقاومة وحركات التحرر العالمية ورفضها تصرفات قوى الاستكبار العالمية.

من جهتها قالت النائبة فاطمة أبوه: إن زيارة الوفد جاءت لمساندة الشعب السوري وقيادته وجيشه ضد الحرب الإرهابية التي يتعرض لها، مشيرة إلى أن الشعب الموريتاني يقف بكل فئاته مع سورية ويتمنى لها الانتصار على الإرهاب البغيض، معتبرة أن الانتصار على الإرهاب في سورية هو انتصار لكل العالم الذي عانى ويعاني من الإرهاب الظلامي.