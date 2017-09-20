ص 2:02 2017/09/20

أكدت نائبة وزير الخارجية الكوبي آنا تيريسا غونزاليز وقوف بلادها إلى جانب سورية في مواجهة الإرهاب الأعمى الذي تتعرض له، مشددة على رفض بلادها أي تدخل خارجي في شؤون سورية الداخلية.

ودعت غونزاليز خلال لقائها السفير السوري في كوبا الدكتور إدريس ميا إلى احترام حق الشعب السوري في تقرير مستقبله بعيداً عن أي إملاءات خارجية.

وقالت غونزاليز: نتطلع إلى اليوم الذي يتمكن فيه الجيش السوري من القضاء على العصابات الإرهابية وكل المرتزقة الذين تم إرسالهم إلى سورية، معربة عن ثقتها بأن هذا الأمر سيتحقق في المستقبل القريب.

من جهته قدّم السفير ميا عرضاً حول الأوضاع في سورية ولا سيما الإنجازات والانتصارات المتتالية التي يحققها الجيش العربي السوري ضد الإرهاب وخاصة فك الحصار عن دير الزور، مؤكداً أن الحكومة السورية ستواصل جهودها في المصالحات المحلية نظراً لأهميتها في إعادة الأمن والاستقرار وتسهيل عودة الأهالي إلى منازلهم.