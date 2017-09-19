ص 2:02 2017/09/19

أعلن مصدر عسكري عبور وحدات من الجيش العربي السوري إلى الضفة الشرقية من نهر الفرات خلال عملياته المتواصلة ضد تنظيم «داعش» الإرهابي في دير الزور.

وذكر المصدر في تصريح له أن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة عبرت نهر الفرات من الجفرة باتجاه حويجة صكر حيث تخوض معارك عنيفة مع إرهابيي «داعش» في المنطقة.

إلى ذلك هبطت صباح أمس أول طائرتي نقل تابعتين لسلاح الجو في الجيش العربي السوري في مطار دير الزور العسكري، حيث بيّن المصدر أنه وبعد تأمين محيط المطار بشكل كامل تمكنت صباح أمس أول طائرتين من الهبوط في مطار دير الزور تحملان كميتين كبيرتين من المواد اللازمة لإمداد القوات العاملة في دير الزور.

وأفاد مراسل «سانا» في المحافظة في وقت سابق أمس بأنه بعد سيطرة وحدات من الجيش على قرية الجفرة واصلت التقدم ومطاردة فلول الإرهابيين الفارين نحو حويجة صكر حيث نفذت عمليات دقيقة تتناسب وطبيعة موقعها بمحاذاة نهر الفرات سيطرت خلالها على عدد من النقاط على أطراف المدينة الجنوبية الشرقية وفي الريف الجنوبي الشرقي على طريق دير الزور ـ الميادين بعد مقتل وإصابة أعداد من الإرهابيين وتدمير أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.

وفي الريف الغربي لفت المراسل إلى أن وحدات من الجيش تقدمت باتجاه قريتي عين البوجمعة والخريطة بعد سيطرتها على نقاط جديدة وسط تقهقر إرهابيي التنظيم التكفيري باتجاه ما تبقى لهم من مجاميع إرهابية في مواقع محددة في البادية.

وبيّن المراسل أن العمليات العسكرية أسفرت عن مقتل العديد من الإرهابيين من بينهم محمد عزيز الحنتو وعمر جميل العلوم وعبد الهادي العلوم من قرية شقرا الذي ذبح والده استناداً إلى الفكر التكفيري الوهابي الذي تلقنه على يد ما يسمى «شرعيي» التنظيم وداعميهم.

أهالي دير الزور يواصلون انتفاضتهم ضد «داعش»

إلى ذلك تواصلت الانتفاضة الشعبية ضد إرهابيي التنظيم التكفيري حيث نصبت مجموعة من الأهالي كميناً لسيارة تابعة لتنظيم «داعش» قرب سكة القطار في محيط مدينة البوكمال في أقصى الريف الشرقي للمحافظة تمكنوا خلاله من تدميرها وقتل الإرهابيين الخمسة بداخلها.

كما ضبطت وحدات من الجيش العربي السوري كميات كبيرة من الرشاشات والذخيرة والصواريخ من مخلفات تنظيم «داعش» الإرهابي في بلدة أبو الحنايا بريف سلمية الشرقي.

وأفاد مراسل «سانا» في حماة بأن وحدات من الجيش عثرت خلال تمشيط بلدة أبو الحنايا في ناحية عقيربات التي أعاد إليها الجيش الأمن والاستقرار على ورشة لصيانة الأسلحة ومستودع أسلحة وذخائر ومرآب فيه دبابات مدمرة لتنظيم «داعش» الإرهابي.

وبيّن المراسل أن المستودع يحوي مئات الصناديق بداخلها ذخائر أسلحة رشاشة متنوعة وأشرطة ذخائر وعشرات قواذف الصواريخ الحرارية.

في غضون ذلك استهدف إرهابيو تنظيم «داعش» المدرج على لائحة الإرهاب الدولية بالقذائف الصاروخية مدينة سلمية بريف حماة الشرقي.

وأفاد مراسل «سانا» في حماة بأن إرهابيي تنظيم «داعش» اعتدوا أمس بخمس قذائف صاروخية على الأحياء السكنية في مدينة سلمية ما تسبب بإلحاق أضرار مادية بمنازل المواطنين والبنى التحتية.

وتنتشر في جيب محاصر بريف منطقة سلمية مجموعات من تنظيم «داعش» الإرهابي تستهدف مدينة سلمية بالقذائف في محاولة يائسة منها للتغطية على الخسائر التي مُنيت بها خلال تقدم الجيش العربي السوري في المنطقة.