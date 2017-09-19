ص 1:01 2017/09/19

أكد رئيس الاتحاد الروسي لقدامى المحاربين في سورية سيرغي تيموخين أهمية الصداقة الروسية- السورية في الدفاع عن استقلال وسيادة الشعبين الصديقين على أراضيهما وتوحيد الجهود في محاربة كل عدوان يهدد أمن واستقرار البلدين.

وأشار تيموخين في كلمة له خلال لقائه أمس في موسكو وفداً من رابطة المحاربين القدماء في سورية برئاسة اللواء عدنان مخلوف رئيس الرابطة إلى أن هذه الصداقة أثبتت وفاءها وصدقها وفاعليتها في المعارك العديدة التي خاضها الجيش العربي السوري منذ مطلع السبعينيات من القرن الماضي ضد الاعتداءات الإسرائيلية وحتى يومنا هذا الذي يتصدى فيه هذا الجيش والجنود الروس للتنظيمات الإرهابية في سورية.

من جهتهم أعرب قادة فروع الاتحاد الروسي لقدامى المحاربين في سورية في المدن الروسية وأعضاء الاتحاد في موسكو عن حبهم واحترامهم لسورية ولشعبها الصديق، لافتين إلى ذكريات خدمتهم العسكرية على الأرض السورية وإلى التضحيات التي قدّموها خلال مشاركتهم للجيش العربي السوري في صد الاعتداءات الإسرائيلية المدعومة أميركياً على سورية.

بدوره أعرب اللواء مخلوف في كلمة له عن تقديره لأواصر الصداقة الروسية- السورية ووحدة الدم بين البلدين، وقال: لقد كنتم دائماً حلفاء وأصدقاء لنا وعندما امتزجت دماؤكم بدمائنا في معركة الحق ومواجهة الفكر التكفيري الظلامي أصبحنا أشقاء.

كما عبّر مخلوف عن الشكر للقيادة الروسية والشعب الروسي الذي ضرب مثلاً يحتذى به في الصداقة بين الشعوب وبات عنواناً للوفاء بالعهد والدفاع عن الحق وإحقاق العدل أمام من يسعى إلى هيمنة القطب الواحد على قضايا ومصير العالم.

وتبادل الجانبان خلال اللقاء الهدايا التذكارية، وقلد اللواء مخلوف أعضاء الاتحاد الروسي لقدامى المحاربين في سورية الحاضرين في هذا اللقاء وسام الصداقة والأخوة في السلاح.