ص 1:01 2017/09/19

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التطورات المتعلقة بالوضع في سورية وشبه الجزيرة الكورية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان أمس: إن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول القضايا المهمة على جدول الأعمال العالمي والإقليمي مع التركيز على قضية جمهورية كوريا الديمقراطية وسورية، كما تم تأكيد الرأي المشترك بينهما بأنه لا بديل عن تسوية جميع المسائل بالوسائل السياسية والدبلوماسية فقط.

كذلك أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أمس أن الوزير لافروف والأميركي ريكس تيلرسون ناقشا خلال الاجتماع الذي عقداه في مبنى البعثة الروسية في نيويورك التعاون بشأن الأزمة في سورية وتنفيذ اتفاقات «مينسك» حول أوكرانيا.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن زاخاروفا قولها للصحفيين عقب الاجتماع: إن لافروف وتيلرسون عقدا اجتماعاً في نيويورك بحث فيه الجانبان التعاون بشأن الأزمة في سورية والجوانب الأخرى للوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإضافة إلى تنفيذ اتفاقات «مينسك».

في هذه الأثناء أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف أمس أن الاجتماع الأخير بين لافروف وتيلرسون يشكل مؤشراً إيجابياً يمكن استخدامه لتنسيق المواقف قبيل الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقلت وكالة «تاس» عن كوساتشوف قوله: لا شك أن الدولتين وهما عضوان دائمان في مجلس الأمن الدولي يجب أن تنسقا خطواتهما قبل انعقاد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة وبالتالي يشكل الاجتماع بين الجانبين مؤشراً إيجابياً.

إلى ذلك أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن اجتماعاً دولياً رفيع المستوى حول سورية سيعقد في مقر الأمم المتحدة في الـ21 من الشهر الجاري.

وقال نيبينزيا في مقابلة مع وكالة «تاس» الروسية أمس أوردتها «سانا» سيتم عقد اجتماع دولي رفيع المستوى حول سورية في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك في الحادي والعشرين من الشهر الجاري على هامش الجلسة العامة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة وسوف يكون اجتماعاً واسعاً.

وحسب نيبينزيا فإن الاجتماع يأتي بمبادرة من الاتحاد الأوروبي ولا علاقة له بالمجموعة الدولية لدعم سورية التي تضم نحو عشرين دولة.