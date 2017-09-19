ص 1:01 2017/09/19

استعرض رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس مساء أمس مع وفد من مجلس الدوما الروسي برئاسة ديمتري سابلين منسق المجموعة البرلمانية لشؤون العلاقات مع مجلس الشعب السوري العلاقات الوثيقة التي تربط بين سورية وروسيا والتنسيق القائم بينهما في محاربة الإرهاب إلى جانب التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية.

وأعرب المهندس خميس عن تقدير الشعب السوري للسياسات والمواقف التي تنتهجها روسيا في تعزيز مقومات صمود سورية في التصدي للحرب الإرهابية التي تحاول النيل من سيادتها، مبيناً أن روسيا التي طالما تمسكت في مواقفها الدولية بالمبادئ والقيم الإنسانية والقانون الدولي واحترام سيادة الدول سيشهد العالم بدورها الكبير في محاربة الإرهاب التكفيري وحماية حضارات الشعوب منه.

وشدد المهندس خميس على أن الحكومة السورية حريصة على تطوير العلاقات مع روسيا على جميع الصعد وخصوصاً الاقتصادية لترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية وتذليل أي عقبات تعترض سبيل تعزيز هذا التعاون، لافتاً إلى أن سورية مقبلة بفضل الانتصارات التي يخطّها رجال الجيش العربي السوري على مرحلة تعاف اقتصادي تعمل الحكومة على تعزيزها بخطوات نوعية من شأنها إعادة تدوير عجلة الإنتاج وترميم البنى الاقتصادية لتعود كما كانت عليه قبل الحرب.

ودعا رئيس مجلس الوزراء الفعاليات الاقتصادية والشركات الروسية إلى الاستفادة من التشريعات والتسهيلات التي تقدمها الحكومة السورية لتشجيع الاستثمارات وتقديم الدعم اللازم لها، مؤكداً أن الأولوية في هذه التسهيلات هي للدول الصديقة التي وقفت إلى جانب الشعب السوري.

من جهته هنأ سابلين الشعب السوري بالانتصارات النوعية التي يحققها الجيش العربي السوري في محاربة الإرهاب على كامل الجغرافيا السورية والتي تعكس تمسك الدولة السورية بوحدة أراضيها وشعبها، معتبراً أن سورية التي تحارب الإرهاب نيابة عن دول العالم مقبلة على نصر تاريخي على كل من حاول النيل من سيادتها.

وأوضح سابلين أن روسيا حريصة على تطوير العلاقات الاقتصادية مع سورية من خلال تعزيز تبادل زيارات الوفود الاقتصادية والتجارية لجذب استثمارات مشتركة تعود بالمصلحة على الطرفين وخصوصاً بين القطاع الخاص السوري ونظيره الروسي، لافتاً إلى أن الوفد بحث مع اتحاد غرف التجارة السوري إقامة منتديات مختلفة بمشاركة رجال أعمال من غرف التجارة السورية والروسية لدعم وتطوير التعاون الاقتصادي في هذا المجال.

إلى ذلك تركز لقاء الوفد البرلماني الروسي أمس مع جمعية الصداقة البرلمانية السورية- الروسية في مجلس الشعب على سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وتفعيلها بشكل أكبر في مجال المساعدات الإنسانية والطبية.

وأعرب أعضاء الجمعية عن شكرهم الكبير للدعم الذي تقدمه جمهورية روسيا الاتحادية إلى سورية وخاصة أن الشعب الروسي أثبت صداقته الحقيقية للشعب السوري على مدى سنوات طويلة، مؤكدين أهمية التنسيق الدائم بين الجانبين ولا سيما فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية.

من جانبهم عبّر أعضاء الوفد الروسي عن سعادتهم بتحسن الوضع في سورية ميدانياً وسياسياً، مشيرين إلى استعداد الجانب الروسي لاستقبال السوريين وخاصة الأطفال الذين يعانون من أمراض كالسرطان أو تركيب أطراف صناعية لمعالجتهم مجاناً.

وفي تصريح صحفي عقب الاجتماع نقلته «سانا» أشار منسق مجموعة نواب مجلس الدوما للتعاون مع مجلس الشعب السوري رئيس الوفد ديمتري سابلين إلى أن العمل مستمر لتوطيد علاقات التعاون بين البرلمانين بالبلدين الصديقين ودعم سورية في مجالات الصحة وما يهم الشباب.

بدوره لفت رئيس جمعية الصداقة البرلمانية السورية- الروسية أسامة مصطفى إلى أنه تم وضع خطة عمل للتعاون بين مجلسي الشعب السوري والدوما الروسي وتشكيل فريق عمل للتواصل مع المختصين من الجانب الروسي بتقديم المساعدات الإنسانية والطبية.