ص 1:01 2017/09/19

أودعت الجمهورية العربية السورية صباح أمس صك التصديق على اتفاقية الأمان النووي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك خلال احتفالية خاصة ضمن أعمال الدورة الـ61 للمؤتمر العام للوكالة الدولية المنعقد حالياً في العاصمة النمساوية فيينا.

وحسب «سانا» فقد قام بإيداع الصك لدى المدير العام للوكالة يوكيا أمانو نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية السفير بسام الصباغ المندوب الدائم لسورية لدى الوكالة بحضور الدكتور إبراهيم عثمان المدير العام لهيئة الطاقة الذرية السورية.