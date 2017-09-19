ص 1:01 2017/09/19

نظّم أهالي مدينة السفيرة بريف حلب الشرقي أمس وقفة احتجاجية على مجازر «التحالف الدولي» الذي تقوده الولايات المتحدة من خارج مجلس الأمن والذي تسبب باستشهاد وجرح مئات المدنيين في الرقة وحلب ودير الزور والحسكة.

وندد الأهالي المشاركون في الوقفة بالاعتداءات المتكررة لـ«التحالف الأميركي» على المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، مؤكدين أن ما يقوم به طيران «التحالف» يمثل خدمة للمجموعات الإرهابية وأن كل ما تروج له وسائل الإعلام الغربية من دور «التحالف» الأميركي في محاربة الإرهاب هو مجرد كلام ليس له تطبيق على أرض الواقع.

ووجّه المشاركون التحية لأبطال الجيش العربي السوري الذين يحققون الانتصارات ويطهرون أرض الوطن من دنس الإرهاب.

وبيّن عضو قيادة فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي عبد الله حنيش أن ما يقوم به طيران «التحالف» من قصف واستهداف للمدنيين هو جريمة ضد الإنسانية ولا يمت إلى محاربة الإرهاب بصلة وإنما هو اعتداء على المدنيين مع تحييد مقرات «داعش» الإرهابي من القصف.

وحسب «سانا» فقد لفت حنيش إلى أن سورية مقبلة على الانتصار الكبير الذي سيحققه أبناؤها من أبطال الجيش العربي السوري والقوات الرديفة والصديقة وستعود آمنة مستقرة في القريب العاجل.

وأشار رئيس مجلس مدينة السفيرة صالح الجمعة إلى أن هذه المشاركة الشعبية الكبيرة في الوقفة التضامنية هي رسالة محبة لجيشنا البطل في حربه ضد الإرهاب، وفي الوقت ذاته هي وقفة غضب تجاه ما يقوم به «التحالف» من اعتداءات متكررة على السوريين.

وجدد المشاركون في الوقفة ثقتهم الراسخة بحتمية زوال الإرهاب واندحاره عن أرض الوطن بهمة كل أبناء سورية وتلاحمهم مع أبطال الجيش العربي

السوري.