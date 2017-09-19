ص 1:01 2017/09/19

أكد سماحة المفتي العام للجمهورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون أهمية رصّ الصف العربي وتعزيز التعاون بين سورية ومصر والحفاظ على ما يجمع الأمتين العربية والإسلامية والتنبه إلى الأخطار الكبيرة التي تحيط بالمنطقة وتستهدفها، والعمل المشترك على مواجهتها.

وأشار المفتي حسون خلال لقائه أمس وفد الحملة الشعبية لعودة العلاقات المصرية ـ السورية إلى أن سورية تدفع اليوم ثمن وقوفها في وجه المخططات الرامية إلى تفتيت المنطقة والتي استخدمت الإرهاب لاستهداف التنوع والفكر المتسامح فيها، موضحاً أن الشعب السوري الملتف حول جيشه وقيادته الشجاعة بدأ يحصد نتائج صموده بالانتصار في حربه ضد الإرهاب.

بدوره أوضح رئيس الوفد الدكتور محمد سيد أحمد أمين الشؤون السياسية في الحزب الناصري أن العلاقات المصرية- السورية ممتدة عبر التاريخ حيث يرتبط البلدان بأواصر ثقافية وعلاقات متميزة في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويربطهما مصير واحد مشترك لا بد من الدفاع عنه، مشيراً إلى أن الجيشين السوري والمصري يخوضان معركة شرسة ضد الإرهاب ويحققان الانتصارات وفق ما ذكرت «سانا».

ولفت المفتي حسون إلى أن الحرب الإرهابية على سورية جاءت لاستهداف ثوابتها الوطنية والقومية وأسلوب حياة السوريين كأسرة واحدة مسلمين ومسيحيين، مشيراً إلى أهمية تركيز الإعلاميين على بناء الإنسان قبل المعابد والمساجد.

ولفت سيد أحمد إلى ضرورة دعم الحملة وتقديم التسهيلات اللازمة لها من أجل إطلاقها وتفعيلها بما يضمن عودة العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

من جانبهم أكد أعضاء الوفد أهمية العمل على تعزيز نشر الدين الإسلامي الصحيح والتعريف بإنسانية وسماحة الإسلام وتفنيد محاولات وصمه بالإرهاب.