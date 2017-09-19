أيمن فلحوط ص 1:01 2017/09/19

أضحكني ما قاله مدير المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية الدكتور دارم طباع في برنامج من الآخر على الفضائية السورية أمس الأول في رده بشأن خريطة سورية المجتزأة بقوله: «ما أعطاه المؤلف للتنضيد كان صورة غير واضحة ما اضطر المنضد إلى البحث عن صورة مشابهة ووضعها محلها، فأخطأ ولم ينتبه لها أحد».

هذا الاستخفاف الكبير بعقول الناس لا يمكن قبوله أياً كان العذر مهما تذاكى صاحبه، وظن أن في استطاعته قلب الحقائق.

خريطة الوطن لا يمكن العبث بها، ولا يمكن إهمال أي جزء منها، ومن يفعل ذلك لا يمكن أن نعذره مهما كانت حجته، وحين يصوب وزير التربية ذلك يعني أن هناك خطأ جسيماً ارتكب، وهذا الخطأ وغيره يتحمله كل من تجاهل عن قصد أو من دونه، لأنه في العرف العام أي مطبوعة مهما كان حجمها لا بد من أن يتم التدقيق والتمحيص فيها قبل الطباعة، وهناك من يعطي أمر الطباعة مؤكداً جاهزية المطبوعة وسلامتها، وهذا عرف متبع في الطباعة.

ولهؤلاء لن نقول سامحكم الله، لأنكم تعبثون بالعقول وبالفكر وعليكم تحمَّل المسؤولية كاملةً تجاه ذلك.

صحيح أننا لم نطّلع على المناهج التعليمية، لكننا نسلّم- كما أسلفنا- بضرورة الدقة والمتابعة في هذه القضايا على مختلف المستويات، ويفترض ألا تقع الأخطاء في القضايا التي تعنى بالأجيال.

أما وقد وقع المحظور، فإننا نتطلع لتشكيل لجنة من الخبراء المعنيين وإشراك جميع الجهات المعنية في المسألة التعليمية وعدم إغفال أي جهة بغية الوصول إلى تقييم موضوعي وواقعي بعيداً عن أي عواطف من جهة ومحاسبة المخطئين بشدة على ما اقترفت أيديهم من أخطاء لا تغتفر من جهة ثانية.

أيضاً استوقفتنا مسألة أخرى مهمة جداً في الحديث عن المناهج حين قيل في أحاديث سابقة إنه تمت إقامة دورات لتدريب المدرسين على المناهج، وهنا يبرز السؤال المهم في اعتقادنا إذا كان المدرسون قد اطلعوا وتدربوا فعلاً وحقيقة على تلك المناهج فلماذا لم يبادر أي منهم إلى توضيح الحقائق والعمل على تصويبها قبل طباعتها، اللهم إلا إذا كانت هذه الدورات صورية أو أن الأساتذة فضلوا السكوت وعدم الحديث لغايات لا يعرفها إلا أصحاب الشأن أنفسهم.. فهل يعقل ذلك؟

يقيناً لو حصل هذا الأمر، ودققت تلك المطبوعات لما وصلنا إلى تلك الحالة من السخط الشعبي والرسمي على المناهج الحديثة وكذلك الاعتراضات التي لم يسبق لها أن تناولت هذه المسألة من قبل.