عماد نصيرات ص 1:01 2017/09/19

تفقد المهندس علاء منير ابراهيم محافظ ريف دمشق والدكتور أحمد همام حيدر أمين فرع الحزب بالمحافظة عمليات إعادة تأهيل الخدمات في بلدة السبينة وشبكات الخدمة وترحيل الردميات من الشوارع والساحات والحواري، وقال المحافظ : إن عمليات إعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق العامة في بلدة السبينة تسير بشكل جيد رغم الصعوبات الكثيرة التي تعترض العمل وهناك تعاون مع المعنيين في محافظة القنيطرة بما يصب في مصلحة جميع القاطنين في بلدة السبينة والذين تتم إعادتهم تدريجيا الى البلدة، لافتاً إلى أن هناك اجتماعات مستمرة في المحافظة لتذليل العقبات والإسراع في عمليات إنجاز المهمات. من جانبه لفت الدكتور حيدر إلى أهمية التعاون مابين المواطنين والجهات المعنية والحزبية والنقابية للإسراع بتنفيذ البنى التحتية بما يفضي إلى إسراع تواتر دخول جميع المواطنين الى منازلهم.