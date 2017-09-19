مصطفى برّو ص 1:01 2017/09/19

أكد محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى في اجتماع لجنة المحافظة لتحديد الأضرار والمتضررين على الإنتاج الزراعي من جراء الكوارث الطبيعية أمس ضرورة الاهتمام بالفلاح وتقديم التعويضات المالية له في حال تعّرضت محاصيله الزراعية للكوارث الطبيعية من صقيع وجفاف وحرائق وغير ذلك لأن مستلزمات الإنتاج الزراعي أصبحت باهظة الثمن في الظروف الحالية وتمنى أن يعاد النظر بنسبة التعويض لتتناسب مع خسائر الفلاح، مؤكداً أنه سيوافق على كل ما من شأنه خدمة مصلحة الفلاح.

وبيّن مدير فرع صندوق التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية المهندس مقداد درويش أن عدد المزارعين المستفيدين من تعويض الأضرار التي أصابت محاصيل البطاطا والكوسا والفول في قرى سهل عكار والصفصافة من جراء موجة الصقيع في الشتاء الماضي بلغ 2281 مزارعاً والمبلغ المستحق لهم هو بحدود (112,3) مليون ليرة إضافة إلى /82/ مزارعاً لبنانياً من أصول سورية تقع أراضيهم ضمن الخطة الزراعية لمحافظة طرطوس والمبلغ المستحق لهم بحدود /6,5/ ملايين ليرة وكانت نسبة التعويض بين 5-7-10% من قيمة الأضرار وفق التعليمات التنفيذية الناظمة لعمل صندوق التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية وتعليمات لجنة منطقة طرطوس لتقدير الأضرار وحجم الضرر على الإنتاج الزراعي وبلغت نسبة المستفيدين 86% من عدد المزارعين المتضررين لأن بعض المزارعين لا تنطبق عليهم شروط التعويض لعدم التزامهم بالخطة الزراعية كما أن التعويض لا يشمل الزراعات المحمية الممكن حمايتها من الأضرار.