إبراهيم النمر ص 1:01 2017/09/19

عندما انطلق دورينا الكروي الممتاز، كما يحلو لاتحاد كرة القدم تسميته, وكما كان من مرحلتين (ذهاباً وإياباً), وبعودة أندية لها باع طويل في المنافسة على الألقاب مثل الأهلي الحلبي (الاتحاد) وتشرين وحطين, توقعنا جميعاً فعلاً أن تكون المنافسة على أشدها, نظراً لأن هذه الأندية فاقت عقود لاعبيها عشرات الملايين وخاصة نادي الاتحاد، فعقد حارس منتخبنا الأول المتألق إبراهيم عالمة وحده يوازي قيمة عقود فريق بأكمله، إن صح التعبير، من الفرق الفقيرة مالياً ولا يوجد لديها داعم أو مناطق استثمارية, ناهيك بعقود اللاعبين الآخرين (الكلاسي والدكة والخدوج والصالح والمهتدي والعمر وغيرهم كثر) فمعظمهم لعب لمنتخباتنا الوطنية, لكن المنافسة كانت غائبة تماماً فلم يستطع هذا الفريق الصمود أمام الفرق الأخرى بإحراز لقب الدوري، كما يريد له داعموه وعشاقه, بل على العكس غابت هويته وافتقد الروح، ولم يعد يقوى حتى على الفوز على الفرق التي تحتل مؤخرة الترتيب مع احترامنا للجميع, إضافة إلى أنه هذا الموسم سيفتقد جهود معظم هؤلاء اللاعبين وسيبحث عن البديل, وفي نهاية المطاف خرج خالي الوفاض من مسابقتي الدوري والكأس ولم يحقق أحلامه, وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على عدم الانتماء لقميص النادي والمصالح الشخصية فوق الجميع, فماذا ينفع المال إن لم تكن هناك نتائج؟!.

من جهة أخرى، الوحدة يشابه إلى حد كبير نادي الاتحاد لكن ما يشفع له بقاء الأمل لديه بمسابقة الكأس المحلية, والمهم أنه يؤدي جيداً في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي التي وصل إلى نهائياتها ونتمنى أن يواصل المشوار, ويحرز اللقب لـ (غرب آسيا) ثم الآسيوي.