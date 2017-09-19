رفاه نيوف ص 1:01 2017/09/19

الوعود التي أطلقتها الجهات المعنية خاصة السورية للتجارة بتسويق المنتجات الزراعية بداية هذا الموسم ذهبت أدراج الرياح, والمزارع هو الوحيد الذي يدفع الثمن ويقع بخسائر فادحة وهذا ما يحدث اليوم لمزارعي التفاح خاصة التفاح الأحمر إذ أصبح 60% من الإنتاج تحت الأشجار بسبب النضج والرياح التي أصابت المناطق الجبلية خلال الأيام الماضية.. وقد بين المزارع أحمد من قطاع مشتى الحلو الواقع المرير لمزارع التفاح اليوم فقال: خسائر الفلاح كبيرة كل موسم ولا أحد يقف مع المزارع بل إن اللجان المشكلة لتسويق التفاح تقف ضد المزارع وتتعامل معه بشكل سيئ وهي غير متعاونة أبداً وأضاف أن التفاح الأحمر نوع ستاركن يجب قطافه وتسويقه منذ منتصف الشهر الثامن وحتى نهاية الشهر التاسع وما زلنا في بداية تسويقه.

وعن آلية التسويق قال: آلية التسويق المعتمدة من قبل السورية للتجارة غير مقبولة نهائياً ففي إحدى الجمعيات التي تشكل المرتبة الأولى في إنتاج التفاح تم تسويق 310 صناديق فقط وبقية الإنتاج أغلبها أصبح غير صالح للتسويق بسبب تساقطه وتساءل المزارعون من يتحمل نتيجة الأخطاء والتأخير الذي يصيب المزارع في كل موسم ومن سيعوض لنا عن الأضرار التي لحقت بنا بعد أن فقدنا الثقة بكل الجهات المعنية بتسويق التفاح في المحافظة.

هذا هو واقع تسويق التفاح في طرطوس والجهات المعنية نائمة, فبعد انتهاء موسم التسويق قد تصحو وتعقد الاجتماعات وتشكل اللجان لتنقذ الفلاح في المواسم اللاحقة.. وفي النتيجة الله يكون بعون الفلاح ونأمل ألا يحدث هذا مع مزارعي الحمضيات التي بات موسمها على الأبواب.

