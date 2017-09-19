جواد ديوب ص 1:01 2017/09/19

ما إن ومضَتْ ستّ الحسن الكهرباء الحبيبة حتى انطفأت المولّدات التي بقيت أكثر من أربع ساعات «تجعر» و«تطرطق» عند الجيران والسوبرماركت وصالون الحلاقة النسائية، ثم هبّت جوقة موتورات شفط الماء بكامل صدئها و«بَرَواناتها» المرعبة، لتتصاعد، نكايةً بها وبنا، «شرقطةُ» آلة القصّ والجلخ في ورشة تصنيع أبواب الألمنيوم المجاورة.

قلت لا بأس؛ وهل سنحاسب الناس في هذه الظروف القاسية والضائقة المالية التي تخنق الجميع؟!، بقيت صامتاً أدفن رأسي في الوسادة محاولاً الحصول على قيلولة صغيرة بعد يوم مرهق، ولأكمل سهرة الكتابة المسائية لاحقاً، لكن جارنا استغلّ مجيء المحروسة ذات الأمبيرات وشغّل المثقب لتثبيت الستارة الجديدة التي جلبتها جارتنا وتغاوت بها أمامنا وهي تقول: «من بضاعة المعونة الله وكيلكم، بس معدّلة عند الخياط».. عدَلتُ عن فكرة «نومة الضهر» أو ما يسميّها الإنكليز في قاموسهم العزيز «الأربعين رمشة»، وصنعتُ كأس متة بعشبة «الملّيسة» لأدلل نفسي وأريح أعصابي من مبدأ فلسفي ثنائي دارج كثيراً هذه الأيام يُشيدُ بالروحانيّة والجسمانية معاً لاستجلاب الطاقة الإيجابية… وحين دخلت فعلاً في غيمة «رؤىً وقصائد ورديّة» كماجدة الرومي، رجّتْ جدران «البناية» بأغنية الكراجات «شبَّتْ بضلوعي النارة.. يُمّا الحب يمّا»، والتي ترقِّص الدبب للأمانة، أطلقها شابٌ مراهق على مكبرات صوت مخيفة من سيارته التي ركنها عند شبّاكنا تماماً… ولمعلومكم، أنا مثل كل خلق الله؛ سمعي في خصري وقدميّ، لذلك أزحتُ المتة فوراً، ورحت أدبك وحيداً في «مرسح» بيتي/بيت الضِيْق الذي يتسع لألف صديق، وبقيتُ على هذه الحال من الهذيان مع عشرات الأصوات الزاعقة، أتساءل: أما من قانونٍ أو إجراءٍ يمنع تفتيت أرواحنا وأبداننا ويحمينا من تلوثِ أسماعنا وأبصارنا؟!.. حتى أدركني الصباح المباح… جهزتُ نفسي، ووقفت أنتظر باص الجريدة بعينين جاحظتين، وأحسّ أنني شحّادٌ علّق على رقبته، بدل الحقيبة التي لا تفارقني، لوحةً كرتونية مكتوباً عليها: مَنْ يشحّدني ساعة نوم.. من مال الله ؟!