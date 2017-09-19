ص 1:01 2017/09/19

في الوقت الذي حذّر فيه قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي الكيان الصهيوني من ارتكاب أدنى حماقة في مواجهة الجمهورية الإسلامية، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني صدق الشعب الإيراني ووفاءه بعهوده، محذراً الطرف الآخر من أنه سيتم الرد عليه بما يقتضي إن أراد النيل من حقوق الشعب الإيراني في الاتفاق النووي.

وخلال لقائه في نيويورك حشداً من أبناء الجالية الإيرانية في أمريكا، قال الرئيس روحاني: إننا ومن أجل بناء إيران الإسلامية بحاجة إلى جهود جميع الإيرانيين في أنحاء العالم، وعلى الإيرانيين المحبين لوطنهم أينما كانوا المساهمة في بناء مستقبله، مشيراً إلى الاعتمادات الواسعة التي خصصت لإيران من قبل دول أوروبية والصين وكوريا الجنوبية.

وأكد روحاني أن الاتفاق النووي سيبقى حياً على الدوام في التاريخ السياسي لمنطقتنا والعالم سواء فرحت الإدارة الأمريكية الحالية أم شعرت بالقلق، مضيفاً: إن الاتفاق النووي اتفاق متعدد الأطراف ومدعوم بقرار مجلس الأمن الدولي وهو للسلام والأمن العالمي ذكرى تؤكد بأن القضايا الدولية المعقدة قابلة للحل والتسوية.

وتابع الرئيس روحاني: إن الشعب الإيراني اثبت في إطار الاتفاق بأنه لم ولن يكذب وسيبقى ملتزماً بتعهداته دوماً، معتبراً الخروج من الاتفاق النووي يعني التنصل من تعهد سياسي ولا يجلب الفخر لأحد.

وأضاف روحاني: إن الشعب الإيراني وعلى مر التاريخ وبناء على معتقداته الدينية والثقافية كان على الدوام ملتزماً بعهوده ولم ينقض العهد أبداً مادام الطرف الآخر ملتزماً به ولكن لو أراد الطرف الآخر النيل من حقوق الشعب الإيراني فإن هذا الشعب سيرد على ذلك بما يقتضي.

في غضون ذلك، حذّر قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي الكيان الصهيوني من ارتكاب أدنى حماقة في مواجهة الجمهورية الإسلامية, مشيراً إلى أن «إيران ستنهي الخمسة وعشرين سنة المتبقية من عمره بسرعة البرق».

وأفادت وكالة «تسنيم» بأن قائد الجيش الإيراني شدد على أن «أي حماقة يرتكبها الكيان فستُسوى تل أبيب وحيفا بالتراب»، مضيفاً: إن العالم لن ينسى جرائم الكيان الصهيوني، ويجب عليه أن يحسب ما تبقى من عمره، حيث إن أدنى خطأ يرتكبه فلن يكون بمقدوره بعدها أن يصمد على قيد الحياة الـ 25 سنة المقبلة، وإيران ستنهي حياة هذا الكيان بسرعة البرق.