ص 2:02 2017/09/18

كثّفت وحدات الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة عملياتها على تجمعات ومحاور تحرك تنظيم «داعش» الإرهابي في دير الزور.

وأفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة واصلت عملياتها في مطاردة إرهابيي تنظيم «داعش» في ريف دير الزور الشرقي ودمرت آخر تجمعات وتحصينات التنظيم في محيط قرية الجفرة، مشيراً إلى أن العمليات أسفرت عن تأمين محيط مطار دير الزور بشكل كامل والقضاء على العديد من إرهابيي «داعش» وتدمير أسلحتهم، بينما ذكر مراسل «سانا» في دير الزور أن وحدات من الجيش بالتعاون مع الحلفاء نفذت عملية نوعية ضد تنظيم «داعش» الإرهابي سيطرت خلالها على تلة الكرية في محيط قرية الجفرة شمال المطار وسط فرار جماعي بين إرهابيي التنظيم باتجاه منطقة حويجة صكر, كما أفاد مراسل «سانا» في دير الزور خلال جولة ميدانية على جبهات القتال بأن وحدات الجيش سيطرت على قرية عياش وتلة الحجيف ومستودعات عياش ومعسكر الصاعقة وتلة الحجيف حيث تقوم وحدات الهندسة بتنظيف المنطقة من المفخخات والألغام, وبيّن المراسل أن الكثافة النارية التي تعتمدها وحدات الجيش في دك تحصينات إرهابيي «داعش» ومحاور تحركهم وملاحقة فلولهم في المنطقة أدت إلى انهيارات واسعة في معنويات إرهابيي التنظيم التكفيري الذين بدؤوا يلوذون بالفرار إلى جهات متعددة، وأشار المراسل إلى أن وحدات الجيش وخلال تمشيطها للمنطقة الواقعة بين مطار دير الزور وقرية المريعية فكّكت أعداداً كبيرة من الألغام والمفخخات وعثرت على نفق بطول 400 م كان إرهابيو «داعش» يحاولون من خلاله الوصول إلى داخل المطار إضافة إلى كتب ووثائق خاصة بالتنظيم التكفيري إضافة إلى أسلحة وذخائر.

وكانت وحدات الجيش قد بدأت التقدم نحو المريعية والجفرة بعد السيطرة على جبال ثردة وتلة كروم وكتيبة ضامن قبل الالتفاف نحو المريعية وحويجتها والمزارع المحيطة بها ومن ثم أحكمت أمس السيطرة على قرية الجفرة مواصلة التقدم ومطاردة فلول الإرهابيين الفارين نحو حويجة صكر، إذ أفاد قائد الفرقة 17 أن وحدات الجيش قامت فجر أمس بمتابعة عملياتها القتالية التي بدأت بالأمس باتجاه المريعية وحويجة المريعية اللتين تم تحريرهما بعد معارك عنيفة مع إرهابيي «داعش» ووصلت إلى ضفاف نهر الفرات، مشيراً إلى أن هذه العملية مستمرة حتى تحرير كامل مدينة دير الزور، وبيّن قائد الفرقة أن عمليات الجيش كانت ناجحة إذ لم تشهد أي خسائر تذكر في صفوف وحدات الجيش، لافتاً إلى أنه خلال الساعات الأخيرة من القتال أصبحت قدرة إرهابيي «داعش» على القتال ضعيفة وبدؤوا يفرون بسبب ضربات وحدات الجيش المركزة التي تستعد لاستعادة السيطرة على حويجة صكر ومن ثم كامل مدينة دير الزور.

وفي ريف حمص أعلن مصدر عسكري استعادة السيطرة على منطقتي أم تين المعلق والنبيطية وعلى عدد من المواقع والتلال الحاكمة المحيطة بهما بريف المحافظة الشرقي بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي «داعش»، وذكر المصدر أن وحدات الجيش واصلت تقدمها في ريف حمص الشرقي واستعادت السيطرة على منطقتي أم تين المعلق والنبيطية وعلى عدد من المواقع والتلال الحاكمة المحيطة بهما، وبيّن المصدر أن عمليات الجيش أسفرت أيضاً عن القضاء على آخر تجمعات لإرهابيي «داعش» في تلك المنطقة وتدمير أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.

وأشار المصدر إلى أن وحدات الجيش قامت بتثبيت نقاطها في أم تين والنبيطية والتلال المحيطة بهما بعد تمشيطها بشكل كامل وتفكيك العبوات الناسفة والألغام التي زرعها التنظيم التكفيري فيهما قبل أن تستكمل عملياتها في المنطقة لتطهيرها من أي وجود لإرهابيي «داعش».

في غضون ذلك أكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية العاملة في سورية تضرب أهدافاً يجري تحديدها وتأكيدها في المناطق التي ينتشر فيها تنظيم «داعش» الإرهابي.

وبيّن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف في بيان أن الطائرات المقاتلة الروسية تضرب أهدافاً محددة تشكل مراكز للإرهابيين ونقاط إطلاقهم النار ضد الجيش العربي السوري، مؤكداً أنه من أجل تجنّب تصعيد غير مرغوب فإن قيادة القوات الروسية أعلمت الأمريكيين مسبقاً بحدود العملية العسكرية في دير الزور عبر قنوات الاتصال القائمة.

وأضاف كوناشينكوف: إنه في إطار عمليات القوات الروسية يجري استهداف الإرهابيين وتدمير أسلحتهم وعرباتهم على الضفتين الغربية والشرقية لنهر الفرات.

وأشار كوناشينكوف إلى أن وحدات الاستطلاع الروسية لم ترصد أي معارك بين تنظيم «داعش» وقوات أخرى على الضفة الشرقية لنهر الفرات خلال الأيام الأخيرة، متسائلاً في هذا السياق عن كيفية دخول عناصر من المجموعات المسلحة أو مستشارين عسكريين من بلدان «التحالف الدولي» إلى مواقع «داعش» شرق دير الزور من دون قتال معهم، مؤكداً أن ممثلي «التحالف الدولي» وحدهم يستطيعون الإجابة عن هذا السؤال.