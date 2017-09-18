دمشق ـ زهير المحمد ـ سانا: ص 2:02 2017/09/18

انطلقت أمس في دار الأسد للثقافة والفنون بدمشق فعاليات مهرجان الإعلام السوري الأول الذي يقيمه اتحاد الصحفيين تحت عنوان «حكاية صمود» وذلك وسائل الإعلام السورية من القطاعين العام والخاص إضافة إلى مشاركة عربية وأجنبية .

وقد أكد عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي- رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الدكتور مهدي دخل الله أن شهداء الإعلام السوري كانوا في الصفوف الأمامية للدفاع عن سورية وقدّموا أرواحهم فداء لها، وقال: الإعلام المقاوم ليس فقط الذي ينقل الخبر من الجبهة ليواجه تضليلاً ما وإنما هو الذي يصنع وعياً بالمقاومة وتشاركه في ذلك الثقافة والفن.

ورأى دخل الله أن الحرب على سورية تختلف عن الحروب التي حصلت في المنطقة لأنها حرب عالمية اشتركت فيها دول عظمى من دون أن تخسر جنودها وإنما استخدمت فيها الإرهاب والمرتزقة وسلاح الإعلام بطريقة لم تستخدم من قبل، مشيراً إلى أن الإعلام السوري في السنوات الأولى من الحرب كان وحيداً في المواجهة.

وأكد دخل الله أن سورية شهدت خلال السنوات الماضية إصلاحاً سياسياً مميزاً تمثّل بتغيير الدستور وإصدار قانون الأحزاب الذي وسّع المجال لترخيص أحزاب جديدة.

وركزت مداخلات المشاركين العرب في المنتدى الإعلامي الثالث للإعلام المقاوم «تجارب وآفاق» الذي أقيم ضمن فعاليات المهرجان على أن صمود الإعلام السوري طوال سنوات الحرب عليه ووقوفه خلف جيشه وقيادته ساهم بتغيير الرأي العام الذي حاولت تضليله قنوات إعلامية ناطقة باسم الإرهابيين مدعومة وممولة من دول البترودولار.

وأعرب المشاركون عن سعادتهم بمشاركة الشعب السوري فرحة انتصاره على التنظيمات الإرهابية ودحرها، مؤكدين أن الوعي المميز لدى العاملين في قطاع الإعلام السوري كان له دور كبير في إيضاح الصورة الحقيقية لما يجري من وقائع على الأرض والميدان السوري.

بدوره تحدث ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين عن الممارسات الإجرامية والاعتداءات التي تعرّض لها الإعلاميون الفلسطينيون على مدى سنوات، مؤكداً أن العدو الإسرائيلي هو وراء كل ما يجري في المنطقة لأن من مصلحته تقسيم الأمة وتدمير بلدان المقاومة.

وبيّن أبو بكر أنه ليس من المستغرب أن يتم استهداف الإعلام السوري لأنه إعلام مقاوم وقف إلى جانب جيشه وقيادته واستطاع إيصال الحقيقة وتمّ استهدافه منذ بداية الحرب على سورية مثلما تم استهداف وإغلاق الصحف والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية أثناء حربها مع العدو الإسرائيلي.

بدوره رأى علي يوسف أمين سر مجلس نقابة المحررين اللبنانيين أن الإعلام العربي تحول من إعلام مؤطر إلى إعلام عام وشامل على مستوى الدول وهذا ما حوله إلى سلاح وجزء من المعارك الحاصلة، فلم يعد إعلام توصيف للواقع وإنما إعلام مقاوم توعوي.

من جهته قال موسى عبدالنور رئيس اتحاد الصحفيين السوريين: إن الإعلام السوري خلال سنوات الحرب كان سباقاً في التغطيات الإخبارية وقدّم الشهداء والجرحى في سبيل نقل الحقيقة ومواجهة الإعلام المعادي، مؤكداً أن سورية دفعت ثمن مواقفها الداعمة للقضايا العربية.

واعتبر عبدالنور أن تجربة الإعلام السوري فريدة ويجب توثيقها للتاريخ وأنه لو لم يكن مؤثراً وموجعاً لما حاربوه وأنزلوا قنواته عن البث الفضائي، لافتاً إلى أن الحرب أنتجت عنصراً جديداً في العمل الإعلامي وهو المراسل الميداني.

وأشارت الإعلامية رائدة وقاف مديرة قناة «سورية دراما» التي أدارت جلسة المنتدى إلى أن الإعلام السوري كان مع أبطال الجيش وخاض حرب الصوت والصورة والكلمة، لافتة إلى دور الإعلام المقاوم في المنطقة والذي قاوم المخططات الكبرى على مدى سنوات طوال.

وتضمنت فعاليات المهرجان معرضاً للصور الضوئية لمصورين صحفيين من مختلف المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة رصدت فترة الحرب الإرهابية على سورية.

وكرّم اتحاد الصحفيين عدداً من وسائل الإعلام نظراً لمواقفها الداعمة لسورية ومنها قنوات «المنار» و«الميادين» و«العالم» و«روسيا اليوم» و«إن.بي.إن» ووكالة «سبوتنيك» الروسية إلى جانب تكريم عدد من المؤسسات الإعلامية السورية ومنها الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا» و«الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون» و«المؤسسة العربية للإعلان» و«مؤسسة الوحدة للطباعة والنشر» وصحف «الثورة» و«تشرين» و«البعث» و«الوطن» وقنوات «الفضائية السورية» و«الإخبارية السورية» و«سما الفضائية» و«سورية دراما» و«نور الشام» و«الأيام» وإذاعات: «دمشق» و«صوت الشباب» و«شام.إف.إم» و«سوريانا» و«نينار» و«المدينة» و«فرح».

وفي تصريح للصحفيين أشار وزير الإعلام المهندس محمد رامز ترجمان إلى أن المنتدى الإعلامي ينعقد تزامناً مع انتصارات الجيش العربي السوري في الميدان، مبيناً أن الإعلام الوطني والمقاوم يقف منذ بداية الحرب على سورية في الخندق الأول للدفاع عنها، حيث قدم الشهداء والتضحيات في سبيل إيصال الحقيقة بمواجهة التضليل والتزييف الذي مارسته قنوات الفتنة.

وأوضح الوزير ترجمان أنه ستعقد لاحقاً منتديات ولقاءات إعلامية للتعبير عن صمود الإعلام السوري، لافتاً إلى أن الإعلام المقاوم يستحق التكريم لأنه استطاع أن يخوض هذه الحرب بكل تحد وتصميم وكشف حقيقة الأحداث الجارية والزيف الذي تعرضت له خلال سنوات الأزمة.

وأكد نائب رئيس اتحاد الصحفيين مصطفى المقداد أن المهرجان يروي حكاية صمود سورية بشكل عام وبجزء منها صمود الإعلام السوري عبر سنوات الحرب التي تتعرض لها سورية، معتبراً أن الإعلام السوري خاض معركة توازي المعركة العسكرية واستطاع أن يظهر حقيقة ما يجري على الأرض ويدحض مزاعم الإعلام المغرض الذي عمد إلى التضليل ونشر الأكاذيب وتزييف الحقائق.

ورأى المقداد أن المهرجان واجتماع الإعلاميين السوريين مع زملائهم من الوطن العربي وخارجه هما تأكيد على صمود الإعلام السوري، داعياً إلى العمل لتحقيق المزيد من التطور في الإعلام.

وفي تصريح خاص لـ«تشرين» قال الإعلامي والسياسي المصري الدكتور محمد أحمد: الإعلام المقاوم يستحق بكل جدارة أن يكرم وترفع له القبعة فهو شريك أساسي في صنع وتحقيق الانتصار الذي حققته سورية بوجه أعتى قوى الإرهاب المدعومة دولياً، مشيراً إلى أن الإعلام الوطني ورغم شراسة الهجمة ومحدودية الإمكانات استطاع أن يفوز على إمبراطوريات الإعلام العالمية بمعركة الكلمة وذلك بفضل ثبات وشجاعة وخبرة العاملين في الإعلام من دون استثناء.