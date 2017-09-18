ص 2:02 2017/09/18

وصفت وزارة الدفاع الروسية الوضع في مناطق تخفيف التوتر في سورية بأنه يتميز بالاستقرار رغم تسجيل 15 انتهاكاً خلال «الـ 24 ساعة الماضية».

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن مجموعات المراقبة رصدت 15 انتهاكاً في مناطق تخفيف التوتر منها 6 انتهاكات في الغوطة الشرقية واثنان في حماة وواحد في القنيطرة وانتهاكان في إدلب و4 في حلب.

وأشارت الوزارة إلى أن أغلبية الانتهاكات كانت حالات إطلاق نار بشكل عشوائي من أسلحة خفيفة تم تسجيلها في مناطق تنتشر فيها مجموعات إرهابية تابعة لتنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» المدرجين على لائحة الإرهاب الدولية.

إلى ذلك أعرب الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سورية رئيس الوفد الروسي إلى محادثات أستانا ألكسندر لافرنتييف عن أمل موسكو بأن يكتسب نظام وقف الأعمال القتالية طابع الديمومة في سورية مع إقامة وبدء عمل مناطق خفض التوتر فيها.

وقال لافرنتييف في مقابلة مع قناة «روسيا 24» التلفزيونية الليلة قبل الماضية, وأوردتها «سانا»: نأمل بأن نظام وقف الأعمال القتالية سيكتسب طابعاً لا رجعة عنه وأن تثبيت مناطق خفض التوتر سيقود إلى استقرار الوضع في تلك المناطق، مشدداً على وجوب حل الأزمة في سورية بالوسائل السياسية.