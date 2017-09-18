ص 1:01 2017/09/18

اجتمعت اللجنة القضائية العليا للانتخابات برئاسة المستشار كامل فاهمة في مقرها الدائم بدمشق أمس، وذلك بناء على المرسوم التشريعي رقم 272 لعام 2017 القاضي بتحديد موعد إجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمحافظة دير الزور عن القطاع «ب».

وخلصت اللجنة وفق بيان تلقت «سانا» نسخة منه إلى تعديل أسماء اللجنة القضائية الفرعية ولجنة الترشيح في محافظة دير الزور وتبليغهم أصولاً لإتمام مجريات العملية الانتخابية بالشكل الأمثل.

يشار إلى أن المرسوم التشريعي رقم 272 لعام 2017 حدد يوم السبت الواقع في الـ30 من الشهر الجاري موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمحافظة دير الزور عن القطاع «ب» وذلك بعد وفاة عضو مجلس الشعب حمادي شلوف الحساني.