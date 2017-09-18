ص 1:01 2017/09/18

أكد السفير الفنزويلي بدمشق عماد صعب أن المؤامرة على بلاده تأتي نتيجة أطماع دولية للسيطرة على الثروات التي تمتلكها.

وبيّن السفير صعب خلال جلسة نقاش نظمتها البعثة الدبلوماسية لجمهورية فنزويلا البوليفارية في مبنى السفارة الفنزويلية بدمشق أمس حول آخر مستجدات الأوضاع في فنزويلا أن من أسباب استهداف الإمبريالية لبلاده «اليوم» هو امتلاكها أكبر احتياطي نفطي في العالم واحتلالها المرتبة الثامنة عالمياً في إنتاج الغاز والثالثة في الذهب والسادسة في الماس والخامسة بالثوريوم وهو مادة تستخدم حديثاً كبديل عن اليورانيوم في الطاقة النظيفة.

ولفت السفير صعب إلى أن المؤامرة على بلاده تأتي في حقيقة الامر نتيجة أطماع دولية للسيطرة على الثروات التي تملكها، مشيراً إلى أوجه التشابه الكبير في سيناريو الأزمتين في سورية وفنزويلا عبر محاولة أطراف عدة افتعال أزمات كأزمة في الدواء عبر تهريب الأدوية واحتكارها أو التلاعب بأسعارها بالإضافة إلى افتعال تضخم مصطنع عبر التلاعب بأسعار الدولار ورفع سعره بشكل متسارع وفي فترات قصيرة بلغت نحو 18 ضعفاً، هذا بالإضافة إلى فرض حصار اقتصادي على فنزويلا.

وقال السفير صعب: إن ممارسات من يزعمون بأنهم «متظاهرون سلميون» في فنزويلا شبيهة بممارسات تنظيم «داعش» الإرهابي، حيث قام هؤلاء بحرق الناس وهم أحياء لمجرد امتناعهم عن المشاركة في الإضرابات التي دعا إليها مدعو «السلمية» أو لمجرد الاعتقاد بأن الأشخاص داعمون للحكومة، مضيفاً: إنه عبر هذه الممارسات العنيفة تسعى هذه العصابات إلى تقويض السلم والتعايش بين أبناء الشعب.