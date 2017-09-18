ترجمة ـ راشيل الذيب: ص 1:01 2017/09/18

أكد موقع «غلوبال ريسيرش» العالمي أن تحرير دير الزور وكسر الحصار «الداعشي» عنها جاءا تتويجاً للانتصارات المدوية التي حققها الجيش العربي السوري ضد تنظيم «داعش» الإرهابي فيما شكل مفاجأة للعالم أوقعت «إمبراطورية» الفوضى في حالة من الذعر وأصابت «إسرائيل» بحالة من الهستيريا.

ولفت المقال إلى تغير التوازن الاستراتيجي في العالم ككل بسبب الشجاعة الهائلة للسوريين الذين صمدوا في وجه هذه الحرب القذرة التي شنها نصف العالم على بلادهم، حيث قاومت سورية الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية وقطر وتركيا والإمارات وفرنسا وغيرها من الدول التي تشكل محور الفوضى إضافة إلى «إسرائيل»، وهزمت المغتصبين وتجار الرقيق وآكلي لحوم البشر ممن دربتهم وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، كما تصدت لمختلف القتلة والمتطرفين والمجندين عبر الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى.

وأشار المقال إلى أنه بعد أن تمكن «داعش» الإرهابي من محاصرة دير الزور منذ ثلاث سنوات بمساعدة الضربات الجوية الأمريكية، فإن بواسل الجيش السوري تمكنوا من إلحاق هزيمة ساحقة بالتنظيم وتحويل المدينة إلى مقبرة لإرهابييه، وعلى قدم المساواة كان المدنيون هناك عظماء في مواجهة سنوات الحصار وخاصة النساء اللاتي تحدين الخاطفين والقناصين لتأمين عائلاتهن وسط نقص الكهرباء والافتقار إلى الدواء والغذاء، هذا فضلاً عن الخوف الدائم من القذائف والمدفعية ومدافع الهاون ونيران القناصة من طرف إرهابيي «داعش».

وأوضح المقال أنه ليس من المستغرب أن يتصرف أعداء سورية على نحو أكثر جنوناً من المعتاد في محاولة لتقويض انتصارات جيشها الباسل، فقد أرسلت الولايات المتحدة في الأسبوع الذي سبق كسر الحصار طائراتها المروحية لإجلاء بعض متزعمي «داعش» الرئيسيين ما كشف مرة جديدة أن هذا التنظيم هو مجرد أداة لوكالة المخابرات المركزية ووكالات الاستخبارات المتحالفة معها، كما قامت واشنطن أيضاً بقصف مخيم للاجئين بالقرب من المدينة في عمل إجرامي جبان، وهي أيضاً في حالة خوف من روسيا دفعتها لخوض حرب دبلوماسية ضدها وفرض المزيد من العقوبات عليها إضافة إلى تعقبها الإعلام الروسي وعلى وجه الخصوص وكالة «سبوتنيك» وقناة «آر تي».

وقال المقال: «إسرائيل» هي الأخرى في حالة من الذعر، فقد جعل رئيس حكومتها من نفسه أضحوكة عندما سافر إلى روسيا في محاولة لتسوّل «وقف تقدم» الجيش العربي السوري لكنه رُدّ خائباً، فما كان عليه إلا أن يُرضي نفسه باعتداء إسرائيلي جبان آخر ضد سورية.