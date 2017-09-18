ترجمة ـ إيمان الذنون: ص 1:01 2017/09/18

أثار الإجراء الذي قام به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً والمتمثل بإلغاء قانون حماية المهاجرين الشباب غضب الكثير من الأمريكيين في أكثر من 15 ولاية أمريكية حتى بات أي تعديل على القانون فارغاً من مضمونه الإنساني، حيث قرر ترامب فجأة ومن دون سابق إنذار إلغاء برنامج يوفر الحماية للمهاجرين القاصرين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية حينما كانوا أطفالاً حسب ما أفادت عدة تقارير تناولتها معظم الصحف الغربية.

وفي الوقت الذي أفادت معظم الصحف الغربية بأن إلغاء برنامج «الحالمون» والمعروف باسم «داكا» والذي يشرع إقامة 800 ألف مهاجر شاب ويسمح لهم بالدراسة والعمل في الولايات المتحدة يترك مئات الآلاف منهم في تخبط حول وضعهم في المستقبل، بدا لافتاً ما قالته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية في تحليل لها بهذا الشأن من أن الأخلاق عند ترامب قد تكون قابلة للتفاوض.

وتتساءل الصحيفة: هل يعني توصل الرئيس الأمريكي هذا الأسبوع إلى اتفاق مع الديمقراطيين بشأن تعديل قانون حماية المهاجرين الشباب غير الشرعيين بأن ترامب يلبس حلة جديدة؟ مضيفة: يبدو أن الأمر غير ذلك وخاصة أن الحلل ومهما كانت ألوانها وأنواعها لا تغير مضمون لابسها، وإن أعمال ترامب نادراً ما ترتكز على مبادئه أو رؤية مستقبلية أفضل للأمريكيين، وهو غالباً ما يطبق سياسة ازدواجية المعايير في حال أبدى التزامه بالمبادئ حيال مسألة معينة.

ولفتت الصحيفة إلى ما قام به تيم سكوت الجمهوري الأسود الوحيد في مجلس الشيوخ الذي اتهم ترامب مراراً بتعزيزه للعنصرية واصفاً استجابته للعديد من المسائل بـ «العقيمة».

وتتساءل الصحيفة مرة ثانية: هل ترامب في هذا الأسبوع هو نفسه ترامب الذي وضع المهاجرين الشباب في خطر الترحيل الأسبوع الماضي؟ مضيفة: يبدو أن ترامب كائن متحول أكثر منه إنساناً فهو يتغير وسط موجة من الغضب على قرارات متذبذبة.