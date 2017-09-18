ص 1:01 2017/09/18

فازت صحيفة «تشرين» بجائزة أفضل تحقيق صحفي في مهرجان الإعلام السوري الأول وذلك عبر تحقيق الزميلة بادية ونوس بعنوان (السيارات الحكومية.. امتيازات تهدر ملايين الليرات سنوياً)، كما تم التنويه بتحقيق الزميلة ميليا إسبر وكان بعنوان (العنوسة ظاهرة تُفاقِمها آثار الحرب)، وقالت الزميلة ونوس: أنا سعيدة بهذه الجائزة التي تشكل خلاصة لرؤية هيئة التحرير حول أهمية الصحافة الاستقصائية وضرورة استثمار هذا النوع الصحفي في الكشف عن مكامن الفساد وتعزيز صورة الإعلامي كساعٍ وراء الحقيقة من أجل تعزيز صمود سورية في مختلف الميادين، فالصحفي الاستقصائي يقوم بفعل مقاومة توازي ما يقوم به رجال الجيش العربي السوري في ساحات الوغى.

المهرجان اختتم أمس برعاية عضو القيادة القطرية- رئيس مكتب الثقافة والإعلام الدكتور مهدي دخل الله وحضور وزير الإعلام محمد رامز ترجمان وحشد من الصحفيين السوريين والعرب الذين قدموا من العراق ولبنان ومصر والمغرب وموريتانيا والسودان والصومال وتونس وأيضاً من روسيا وجنوب إفريقيا.

في بداية الحفل ألقى رئيس اتحاد الصحفيين السوريين موسى عبد النور كلمة رحب فيها بالإعلاميين العرب الضيوف الذين قدموا ليشاركوا سورية انتصاراتها وفرحها، ثم ألقى عضو المكتب التنفيذي للصحفيين الروس تيمور شافير كلمة أكد فيها أن سورية سطّرت أعظم البطولات وقاومت أعتى هجمة في التاريخ بفضل صمودها وصبرها وتعاضدها مع الأصدقاء، بعد ذلك شاهد الحضور فيلماً قصيراً بعنوان (رجع الصدى) قدّم التحية إلى شهداء الإعلام الوطني السوري والإعلام الصديق الذين قدموا دماءهم من أجل إيصال كلمة الحق.

وتضمن المهرجان تكريم كل من رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي ورئيس نقابة الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر وعضو مكتب اتحاد الصحفيين الروس تيمور شافير ونقابة الصحافة المصرية ممثلاً عنها عاطف كامل كبير المذيعين في التلفزيون المصري ونقابة الصحافة العراقية ممثلاً عنها جبار الشمري، إضافة إلى علي يوسف أمين سر نقابة المحررين في لبنان وعادل عثمان عضو إدارة نقابة الصحفيين في الصومال، والطاهر زبادي عضو مكتب اتحاد الصحفيين في السودان و(منظمة جامعو الحقيقة) من جنوب إفريقيا والإعلامي قدري السيد أحمد من الكويت، وصابر فلحوط الرئيس الأسبق لاتحاد الصحفيين السوريين، وإلياس مراد الرئيس السابق لاتحاد الصحفيين وصلاح رمضان رئيس اتحاد كرة القدم والكاتب حسن م.يوسف والطالبة آية القحف صاحبة المركز الأول على سورية في الثانوية العامة- الفرع الأدبي، إضافة إلى الشركات الراعية وهي شركة أمان القابضة والمؤسسة العربية للإعلان وأجنحة الشام للطيران والشركة السورية للطيران ودار الأسد للثقافة والفنون.

أما جوائز المسابقات الصحفية فكانت على الشكل التالي: فاز بأفضل زاوية رأي (علي نصر الله) من صحيفة «الثورة»، في حين فاز في فئة البرامج الإذاعية عن أفضل نشرة سياسية برنامج (المساء الإخباري) من إذاعة «سوريانا»، وتم التنويه بنشرة المنتصف في إذاعة «صوت الشباب».

أما جائزة أفضل برنامج حواري ففاز بها برنامج (المختار) من إذاعة (المدينة) لباسل محرز، ثم أعلنت لجنة التلفزيون أسماء الفائزين في مسابقتها ففاز بجائزة أحسن مراسل حربي الرائد وليد خليل من الإدارة السياسية مناصفة مع ربيع ديبة من (الإخبارية) السورية، وفي فئة البرنامج الخاص لصمود سورية فاز فيلم (وجع) وفيلم (أبناء الدم) كما نوهت اللجنة ببرنامج (مسرح تدمر) لإبراهيم جلال من قناة (العهد).

جائزة الفترة المفتوحة ذهبت مناصفة بين (كل مساء) من قناة (سورية دراما) وأليسار معلا عن الفترة المفتوحة إثر التفجير الإرهابي في القصر العدلي، أما جائزة أحسن برنامج حواري فذهبت مناصفة بين برنامج (سورية بلدي) على الفضائية السورية و(من الآخر) تقديم جعفر أحمد من المركز الإخباري.

جوائز المواقع الالكترونية أعلنها الزميل حسين الإبراهيم وذهبت إلى موقع (بتوقيع دمشق) التابع لوزارة الإعلام، وتم التنويه بموقع الوكالة السورية للأنباء «سانا»، ثم أعلنت لجنة مسابقة الصحافة الرياضية جوائزها, كما تم تقديم الدروع إلى كل من الرفيق هلال الهلال الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي والدكتور مهدي دخل الله عضو القيادة القطرية- رئيس مكتب الثقافة والإعلام، أما درع المهرجان فتم تقديمها إلى السيد الرئيس بشار الأسد المقاوم الأول والمدافع عن سورية وعن حرية الكلمة.

وفي ختام الحفل قدمت الفرقة الوطنية السورية للموسيقا العربية بقيادة عدنان فتح الله أمسية موسيقية غنائية بمشاركة المغنية ليندا بيطار.