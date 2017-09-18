أروى شاهين ص 1:01 2017/09/18

أكد تقرير صادر عن وزارة الصناعة حصلت «تشرين» على نسخة منه أن أرباح المؤسسة العامة للصناعات الغذائية بلغت 2,113 مليار ليرة خلال النصف الأول من العام الحالي.

وبين التقرير أن هذه الأرباح تشير إلى تحقيق نسبة زيادة بمعدل بمعدل 139 % مقارنة مع أرباح المؤسسة خلال العام الماضي عن الفترة ذاتها، والتي بلغت حينها 1,516 مليار ليرة.

