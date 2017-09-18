سراب علي ص 1:01 2017/09/18

ناقش اتحاد الفلاحين و مديرية الزراعة في اللاذقية و السورية للتجارة بحضور محافظ اللاذقية طرق وإجراءات تسويق التفاح من المزارعين معتمدين في ذلك على التعليمات التسويقية و الأسعار المحددة من قبل وزارة الزراعة واتحاد الفلاحين العام، حيث ذكر المجتمعون أن هناك 475 طناً من التفاح المصاب على مستوى المحافظة في حين أعلنت السورية للتجارة عن تأمينها للصناديق، واستحرارها لكامل المحصول شرط أن تكون الثمرة سليمة.

وأكد محافظ اللاذقية ابراهيم السالم ضرورة التنسيق بين الروابط و الجمعيات الفلاحية والفلاحين حيث تعمل تلك الروابط والجمعيات على إيصال تعليمات ومعايير تسليم التفاح للفلاحين بدقة و وضوح تفادياً لحدوث أي إشكاليات أثناء تسليم الفلاحين الصناديق واستلام التفاح منهم، مشيراً إلى أن تسويق التفاح سيكون من قبل وزارة التجارة الداخلية عن طريق المؤسسة السورية للتجارة بناء على توجيهات الحكومة ، وذكر أن كمية التفاح المقدر تسليمها هي 32 ألف طن موزعة بين ريف اللاذقية والحفة وجبلة والقرداحة حيث تختص منطقة الحفة بنصف الإنتاج، وأنه تم تشكيل اللجان ولاحقاً سيتم توزيع الصناديق على الفلاحين عن طريق الروابط و الجمعيات الفلاحية، مؤكداً جهوزية سيارات و لجان الخزن و التسويق لاستلام المحصول بالأسعار التي حددتها الحكومة .

وفيما يخص كمية التفاح المصابة نتيجة العوامل الجوية قال السالم: إنه تم مراسلة الحكومة من أجل تصريف التفاح إلى معامل الخل في دمشق أو غيرها، ونحن الآن بانتظار الموافقات، والعمل على صرف التعويضات المالية للفلاحين سيكون مباشرة بعد استكمال الإجراءات القانونية أيضاً بما يكفل حقوق المزارعين وعدم إلحاق الخسائر بهم.