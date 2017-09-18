لبنى شاكر - تصوير: محمد فندي ص 1:01 2017/09/18

مدفوعاً بهاجس البحث عن سطح تشكيلي «دسم»، كان على عصام المأمون إيجاد أسلوب يلعب على التفاصيل، يحتفي بالأسلوب والتقنية كما لو أن اللوحة طريق إلى بيته، ليس سهلاً أن يتآلف مع غيرها. لهذا السبب تحديداً، يصعب أن تزور معرضه الحالي في صالة الرواق، بشكل عابر. ستقف طويلاً من دون أن تشعر، ففي كل عمل يرسمه الفنان كأنه يقول: «هذا أنا»، سترد بالفرجة، وستتأمل متمهلاً قبل أن تستقبلك لوحة أخرى، بحديث مختلف، كأنه يوجز معارض كاملة في صالة واحدة.

تتشابه شخوص المأمون، تبدو مرهونة بالتيار العام، غير قادرة على الخروج عن النسق الجماعي، يحكمها همٌ واحد، وينتظرها مصيرٌ مشترك، لذا كان لزاماً أن تستكين حين يطأطئ البقية رؤوسهم، بما يظهر عليها من هلع وألم. تكتمل التوليفة مع الأجساد المتلاصقة، بعيداً عن كونها لرجال أو نساء. في حين إن التكتل والتلاحم بينها يرتبط بتفكير الفنان بأرواح المجموع متجاوزاً فكرة الفردية. لكنه لا يلبث أن ينقل أبطال لوحاته إلى بورتريهات، تستحق أن نراها بوضوح لنفهم كيف يتم تهديمها وبناؤها مجدداً في كل فكرة.

اشتغل الفنان وجوهاً تعبيرية مكسرة، مبنية بطريقة تشكيلية غير تقليدية، مع أن ملامح بعضها مشوهة لكنها لا تذهب نحو البشاعة بل تقدم لنا أناساً طيبين، مظلومين ومرهقين. لا ينفصل ذلك عما نراه حولنا، قليل من الضحكات والابتسامات، وكثير من الحزانى، صار الإنسان رقماً لا اسماً عبر سيناريو كامل لسنوات الحرب المؤلمة.



على سبيل إدهاش المتلقي، ولو قليلاً، ودفعه لبحث مواز، رسم المأمون ثنائيات تشكيلية، اختار لها صفة التتالي، كأنها حلقات من مسلسل تلفزيوني، عرضت قصصاً عن «شد الحبل، صراع الديكة، لعبة الشدة، سهرة ماجنة». لكل منها خصوصية في طرح الفكرة وطريقة تنفيذها. وإن كانت بوابة لاحتمالات أوسع، ربما تكون تجربة قادمة للفنان، من ضمنها موضوعه الدائم، الإنسان المعاصر بتخبطاته اجتماعياً وفكرياً واقتصادياً، بحثه عن السعادة من دون جدوى، تاركاً للمتلقي مساحات واسعة، ليرسم الموضوع بطريقته ويبني عليه ما يشاء.

اشتغل المأمون في مراحل سابقة على «أنسنة الحجر»، وهو ما استعاده عبر لوحة وحيدة في معرضه الجديد، مضيفاً إليه تقنيات عديدة منها لحاء الشجر، وألصق على أحد أعماله «قداحة» زرقاء، خلطت واقعين معاً، ونجحت في لفت الانتباه. والغاية الانحياز نحو مفهوم جديد للفن، بحيث تخرج اللوحة عن فكرة الإكريليك والزيتي فقط فصنع سطح عجينة خشناً، متكئاً على أحقية الفنان المعاصر باستخدام كل شيء ليقدم مشهداً بصرياً جديداً ويكسر إطار الكلاسيكية في اللوحة التي صارت مملة أحياناً. وحسبما يرى المأمون يجب أن نقدم مشاهد جديدة في عصر يبهر المتلقي، بالتأكيد ليس سهلاً أن ندهش المتفرج أمام لوحة، لكن يجب أن نقدم له لغة بصرية ليست أقل مما يحيط به. هذا ما اعتبره الفنان تحدياً، ففتش في الطبيعة وحاول أن يحكي لغة الحجر وتجاعيد الشجر. أيضاً كان عليه أن يعطي التقنية حقها، فعالج الخشب، أحرقه وغطسه في الغراء ليكون مادة ذات ديمومة، وحتى لا يتحول إلى تقنية مضرة باللوحة، فيما لو تعرض للرطوبة أو التلف.

تطوير التقنية رافق المأمون خلال تجربته، وعلمته الممارسة أن يسيطر على تقنياته ولا يسمح لها أن تسيره، كان ذلك ضرورة تخدم اللوحة ليحقق سطحاً فيه من الغنى الكثير. ثم جاءت ألوانه القاتمة مناسبة لمواضيعه وأسلوبه. يؤكد لنا المأمون أنه غير قادر على وضع ألوان فرحة، ولا سيما أن لا شيء يشي بالفرح في هذا العالم، الإنسان عامة أينما كان وأياً كان هناك ما يعذبه، رغم الحداثة والتقنيات المعاصرة، تضاربت الأفكار والمصالح، وازدادت معها أزماته النفسية واضطراباته ونقاشاته الحادة، علينا إذاً أن نعكس الوجه الداخلي للبشر، كلنا لدينا ما يعوقنا، وجميعنا يرغب بتجاوزه، لذلك ترك بصيص أمل، مع لون أزرق، يشي بشيء من التفاؤل.

في المعرض 60 عملاً وتجربة، يجمعها خط بياني واحد، وتميزها حالات محددة وأسلوب تعبيري أشبه ببصمة. نتاج «معسكر» من العمل اليومي لمدة سنتين، تفرغ الفنان خلالها تماماً لصنع اللوحة الفنية، وتقديم لوحات مختلفة عن معارضه السابقة. ومع أن المأمون غزير الإنتاج لكن اللوحة ليست طريقة للعيش بالنسبة له، ويفترض أن تكون كذلك بالنسبة للفنان برأيه. بالعموم لديه هم أكبر، أن تصل تجربته ولوحته للجميع. في السنة السابعة للحرب، يؤكد صاحب المعرض أن هناك من يقتني اللوحة الجيدة، لا بل إن البعض يستغل سعر اللوحة في سورية بسبب الظروف، وهي إشكالية يواجهها التشكيلي السوري وحيداً.