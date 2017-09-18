نجوى صليبه - ت: طارق الحسنية ص 1:01 2017/09/18

إشكالية قديمة حديثة يطرحها الرّحابنة عبر أكثر الأغاني شهرة «بيقولوا الحب بيقتل الوقت وبيقولوا الوقت بيقتل الحب»، وتساؤلات كثيرة تثيرها الأغنية كلمات ولحناً وتوزيعاً.. من يقتل الآخر الوقت أم الحب؟ وهل يعيش الحب ويكبر من دون الوقت؟ وما حاجتنا للوقت من دون الحب؟ وغيرها الكثير من التّساؤلات التي تقاسمها الموسيقي جمال سامي عوّاد مع جمهور «كرم اللولو2» الذي يقيمه في المركز الثقافي العربي في «أبو رمانة» ضمن فعالية لمشروع «مدى» الثقافي، وخلاله يقدّم دراسة تحليلة لموسيقا الرّحابنة، وعن سبب اختياره هذه الأغنية يوضّح عوّاد: اخترتها لأنّ لها علاقة بموضوع الحب عند الرحابنة، ولم أخترها لترتيب زمني أبداً وإن ظهر ذلك فهو غير مقصود، وما أتعسنا في حرب تبدو للوهلة الأولى حتمية ولا تتوقف إلا بموت أحد الطّرفين الحب أو الوقت.



حكاية أخرى يرويها عوّاد ويضعنا في تفاصيل تخيلاته لأحداث الأغنية وحالة السّيدة فيروز وهي تؤديها مستخدماً أسلوباً بلاغياً خاصاً به، محاولاً إثبات رأيه واستنتاجاته وتقييمه لمفهوم الحب عند الرحابنة وكيفية تعبيرهم عنه في أعمالهم المسرحية والموسيقية وهي حسبما صرّح قراءة شخصية بحت لاتلزم أحداً بتبنيها، إذ يقدم حججه ودلائله من المادة نفسها ويعرض الأغنية بالتفصيل بكلّ ما فيها لحناً وتوزيعاً، يقول: يتدحرج الوقت كلفافة سجاد أزرق أمام البيانو ويمشي عليها خطوات عدّة مضطربة وحذرة ذهاباً في القرار «بيقولوا الوقت بيقتل الحب» وإياباً في الجواب «وبيقولوا الحب بيقتل الوقت»، الجملة خانت نفسها فهي مرة قرار ومرة جواب، وهذا يتمّ عن طريق عزف الجملة ذاتها بمكان مفاتيح البيانو التي على اليمين.. سجادة رسمتها الوتريات بحياد وبساطة عبر نوتة واحدة استطالت كما الزمن.

يضيف: في هذه المقدمة نواجه أول ثنائية متقابلة القطبين من ثنائيات كثيرة في هذه الأغنية التقابل بين القرار والجواب وعبّروا عنها بأكثر من طريقة، هكذا ببساطة تبدأ فيروز بالتعبير عن هاجسها لحبيبها وتعبث بشعره على مهل وهو مسند رأسه إلى حجرها ينتظر حكاية حزينة، وتساؤلات تجيب عنها الأغنية بالبساطة ذاتها والعمق الذي تعودناه في موسيقا الرحابنة الخالدة..

يتكرر ظهور الثنائية مع بداية الأغنية عندما يتمشى البيانو على سجادة الوقت الذي لوّنه الموسيقي عواد بالأزرق ويعزف الجملة نفسها مرة في القرار ومرة في الجواب، يقول عواد: وهذا يتكرر مع بداية الغناء حيث تغني فيروز الجملتين المختلفتين باللحن نفسه تماماً رغم تناقض المعنى وهذا يعبّر عن الحيرة الحقيقية حيال هذا الإشكال، ويتكرر ظهور هذه الثنائية بأشكال مختلفة عبر هذه القطعة الصغيرة من الإبداع الرحباني، ويعلن الصّراع بين الوقت والحب عن وجوده في خلفية غناء الجملتين وتعزف الوتريات موسيقا مرافقة تجسد الشعور بالخوف والقلق، هذه الجملة متدرجة بالصعود وبالقوة والموسيقا خلفها تعزف بلحن هارموني أو ائتلاف عدة علامات مع بعضها تبدأ الغناء وتتدرج بالصعود.



يتغير المشهد بطريقة درامية مثيرة ويتابع عوّاد سرد حكايته مدعّماً إياها بالتحليل يقول: تتوقف فيروز عن مداعبة شعر حبيبها وتمسك بكتفيه وتصرخ بنداء مترع باللوعة والخوف والقلق «ياحبيبي تعا تنروح قبل الحب وقبل الوقت» نلاحظ في هذا الجزء الارتفاع في طبقة الغناء والأداء المتقن الذي يمكن أن نسمّيه صراخاً عذباً ينسجم مع طبيعة الكلمات، ولابدّ من الانتباه مقابل الصراخ هناك سلوك الوتريات المنخفضة وكأنّها تمثّل انكفاءً وتململاً أو استفهاماً حزيناً متأملاً الجملة التي يعزفها البيانو بعد جملة «تعا تنروح» قد يكون صوت الحركة التي نتجاوز فيها الزمن جملة تشبه حركة عصا سحرية أو آلة الزمن التي تنقلنا من زمن إلى آخر وقد تكون حركة استفهامية تتساءل إلى أين نذهب؟ ولاسيّما أن هذه الأغنية من ألحان زياد والبيانو الآلة الأكثر قدرة على التعبير لديه.

يتابع عوّاد تحليله الفلسفي والموسيقي للأغنية، فيقول: تعود ثنائية الجدل لتطلّ مرة أخرى، وبعد صرخة النّداء تأتي دعوة غريبة إلى اللامكان قبل الوقت وقبل الحب، كلمة «الوقت» تغنيها بلحن يهبط موسيقياً نصف مسافة صوتية من درجة «دو» إلى درجة «سي»، يلي ذلك صمت طويل نسبياً ويتمّ التجهيز للانتقال إلى أسفل مسافة صوتية كاملة ثم تغني «قبل الحب» بلحن يتصاعد نصف مسافة صوتية من درجة «صول دييز» إلى درجة «لا»، مشبهاً الأمر بميزان تعادلت كفتاه، كفة فيها نصف صوت هابط وكفة نصف صوت صاعد، يضيف: وهذا يوضّح تأكيد الرحابنة على المساواة بين طرفي المعادلة بالوقت والحب، إذ أعطوا توازناً مطلقاً بينهما.

صمت موسيقي يصحبه هدوء نفسي بعد حالة التّمرد على حتمية الحرب بين الوقت والحب التي أشاعت الرّاحة في نفس فيروز وعادت إلى الهدوء وسرد الحكاية الأزلية بتمهيد متقن من آلة البيانو التي جسدت العصب الرئيس لجسم الموسيقا في الأغنية ويبدأ بجملة تتكرر طوال أداء هذا المقطع، البيانو يعزف جملة تتكرر ست مرات وينوّع في آخر مرتين وهي جملة تحفز الخيال «بديت القصة تحت الشتي بأول شتي حبّوا بعضون وخلصت القصة بتاني شتي وتحت الشتي تركوا بعضون» ما يفعله البيانو في الخلفية جميل جداً برغم التكرار، وهو تكرار مبرر لأسباب تقنية موسيقية بحت.

بعد الإعادة الثّانية لهذه الجملة تدخل الوتريات إلى المشهد وتعطيه نكهة مختلفة ومزيداً من العمق والجمال والرّصانة، يقول عوّاد: يسود الصّمت ويبقى ثنائي فيروز والبيانو وهي تبذر الخلاصات في روح المستمع وعقله الذي تمت حراثته بشكل جيد فيما سبق «حبّوا بعضون.. تركوا بعضون» ولننتبه إلى الطّريقة التي تؤدي فيروز الجملة وهي تشبه التهجئة غير الحرفية للتأكيد على أمر ما.. لكن لماذا هذا التقطيع؟

سؤال يجيب عنه عواد بتخصص أكثر، يقول: ترد مجموعة الوتريات بجملة تتأرجح بين الاقتناع والتردد، الحزن والرفض.. تعبر عن ذلك باستقرارها على منطقة صوتية تقع وسط المقام وعادت من جديد «حبوا بعضون» وترد الوتريات مرة أخرى بأداء جملة تتدحرج بشكل واضح إلى مستقر المقام في دلالة على التسليم بمعنى الجملة وهنا ننوه بطريقة الأداء التلقينية التأكيدية التي تشي برؤية المدرسة الرحبانية لهذه الفكرة وكأنها قانون كوني يحكم علاقات الحب الإنساني كلها..

وهكذا يستمر الموسيقي عواد بـ «فصفصة» الأغنية إلى آخرها، ومن ثمّ يعود إلى طرح الأسئلة المشروعة: هل قدر الحب أن يموت مع الوقت؟ وهل قصد الرّحابنة هذه الفكرة بالتّحديد؟ وبمختصر بسيط يدخل إلى العلاقة الشّخصية لفيروز وعاصي وحبّهما وزواجهما الذي استمر أربعة وعشرين عاماً، يبين: هذا ظاهرياً لكن فعلياً لا نعرف، لأنّ زياد صرّح عبر أحد اللقاءات التلفزيونية بأنّ والده كان ينام في الصّالون، بغض النظر عن كلّ ذلك، الحب موجود حتماً لأنّه أعطى ثماره لكن كيف كان هذا الحب وكيف عبّر عن نفسه هذا ما نجده في موسيقا الرحابنة.

يوضّح الموسيقي جمال عواد: الحب لدى الرحابنة حب كلي يوحّد مفردات الكون ويتجلى هنا وهناك بعلاقات تجمع البشر بروابط شديدة الجمال لدرجة يبدو بعضها غريباً وطريفاً أو يبدو الحب دعوة للانطلاق إلى البعيد والكلي والشّامل، والمجهول لديهم هو المطلق أو يبدو الحب كحبل يمتد إلى اللانهاية، هو دعوة للعتق من الزمان والمكان، هذا ما نلاحظه في دعوة فيروز «ياحبيبي تعى تنروح قبل الوقت وقبل الحب» أين يقع هذا المكان والزمان؟ لا أحد يعرف، لكننا أمام أجمل التعابير التي تتحدث عن الحب في الموسيقا والشعر والكلام، لم يقولوا كلاماً مستهلكاً بل قالوا إنّه المطلق بطريقة غير مباشرة.

من هنا تبدو دعوة فيروز للذّهاب «قبل الوقت قبل الحب» أكثر من تهويمات سببها الهلع من فقدان الحبيب، يضيف: دعوة أخرى إلى رؤية العبثية في الحكاية ما جدوى البكاء إن كان بنيان العواطف الهائل سينهار بكلمة واحدة والموسيقا المرافقة هنا وتريات فيولا وتشيلو مع الكنترباص ونلاحظ الصّوت الذكوري في العلاقة وتلعب دوراً منفعلاً ومتأثراً. اللافت في سلوك الموسيقا في هذه الخلفية هو الضحكة التي نسمعها بعد عبارة «قصص كبيرة» للدلالة على السّخرية من بالون القصص الكبيرة الذي تفجره إبرة الكلمة الصّغيرة وهذه من المرّات الكثيرة التي تمثّل الموسيقا وتقوم بدورها الدرامي بشكل راق ويصير لاحقاً للموسيقا دور آخر إذ يغضب ويضرب الأرض بعنف على الرّغم من أن عاصي كتب هذه الأغنية وهو مريض واشتغلها زياد مع عمه منصور بانسجام تام، «بتخلص بكلمة صغيرة» ويستمر الغضب ويتصاعد لهذه الخلاصة ونسمع ضربات تتصاعد عنفاً حيث يقوم بأربع أقوى ضربات بنهايتها، ونلاحظ البيانو أنه يبدأ محلقاً خارج السّرب ويرسم لوحته وحده ويمهد لأجواء النهاية «مازالا قصص صغيرة وليالي سهر وغيرة» وتعود الترنيمة الأزلية «حبوا بعضون تركوا بعضون».