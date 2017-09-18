جمانة شجاع ص 1:01 2017/09/18

افتتح معرض حواء الثالث تحت عنوان «تحية إلى الفنانة التشكيلية الرائدة إقبال قارصلي» في صالة منتدى الفن – الآرت فورم في السويداء وشاركت في المعرض 23 فنانة تشكيلية من محافظة السويداء ودمشق بالعديد من اللوحات المنفذة بتقنيات مختلفة واختصاصات متنوعة وأساليب تراوحت بين الواقعية والكلاسيكية.

اختيار المعرض الاحتفاء بالفنانة الرائدة إقبال قارصلي لم يكن عبثاً، فهي صاحبة تجربة متميزة، ولدت في دمشق 1925 وبدأت رحلتها التشكيلية في ساحة كانت ملعباً حصرياً للرجال. استوحت أعمالها من جمال الطبيعة واستمدت مفرداتها منها وشاركت بشكل دائم في المعارض الفنية وأقامت أربعة معارض فردية وكانت أول امرأة سورية تقيم معرضاً تشكيلياً فردياً في العام 1964 في دمشق… أطلق عليها لقب امرأة من كريستال. أتعبها المرض وغادرت مبكرا في العام 1969 قال عنها فاتح المدرس: (إن قيمتها تكمن في الطاقة المهمة التي تتمتع بها المرأة السورية المثقفة). وتكريماً لها وإحياء لذكراها أتت فكرة معرض حواء في دورته الثالثة 2017 وهو المعرض السنوي الخاص لعرض أعمال الفنانات التشكيليات بهدف الإضاءة على تجاربهن ومتابعة الحركة التشكيلية الأنثوية في سورية حيث انطلقت الفكرة من صالة منتدى الفن (الآرت فورم) منذ 2015.

الفنان ناصر عبيد مدير صالة آرت فورم قال إن الهدف من الإضاءة على تجربة الفنانة قارصلي هو إظهار الأنموذج الحقيقي المختلف عما يحاولون تسويقه لصورة المرأة السورية الجاهلة والثرثارة والخانعة لنواميس المجتمع… هذا الأنموذج الكاذب والمريب والمشبوه الذي يقدمونه لنا في بعض المنابر، لا يشبه المرأة السورية أمثال نازك العابد، إقبال قارصلي، أليس قندلفت، وآلاف غيرهن ممن جعلن العلم والكفاح والثقافة رافعة أساسية للنهوض بالمجتمع السوري.

التجارب التشكيلية الفنية المشاركة في المعرض تنوعت من حيث الرؤى والتقنيات، فتجربة الفنانة التشكيلية ناديا نعيم تميزت بأسلوبها الواقعي التعبيري وألوانها الهادئة الزرقاء والبنفسجية الجميلة وخطوطها الرشيقة اللينة ضمن تجربتها الخاصة، كما تميزت أعمال كل من سهى العياص -ميسون علم الدين – -سوزانا أبو سعدى -اسميرلدا الحناوي -شروق زهر الدين -دانا عبيد بأسلوب الواقعية المحدثة والتعبيرية، كما يمكن الحديث عن التبسيط في لوحات أنوار حمزة ورينال ركاب.. بينما تنوعت أعمال المشاركات الهاويات عفاف النبواني، ايمان الحمود، ريم أبو عسلي، ثناء النبواني، راما ظاظا، رشا جنن، مابين الواقعية والتجريد.

كما شاركت كل من الفنانة إقبال الصفدي، نور فلحوط، راما أبو غانم، ياسمين الياسين، مروة الجمال بمجموعة من أعمال الحفر (غرافيك) تتنوّع بين الطباعة المعدنية والشاشة الحريرية والتقنيات الحديثة.

الفنانة نجود الشومري تفردت بعمل نحتي وحيد ضمن المدرسة التعبيرية مستخدمة حجر البازلت المطعم بالمعدن، كما قدمت الفنانة راما ظاظا لوحة بعنوان دمشقيات مشغولة بالاكريليك ومواد مختلفة مستخدمة الكونتراست بالضوء والألوان الزرقاء بدرجات متفاوتة بأسلوب تجريدي حاملة مخزوناً بصرياً شرقياً ظهر في العناصر كالزجاج (فازات ) والأقواس متأثرة بطفولتها التي عاشتها مع والدها في دمشق القديمة في محل للشرقيات (انتيكا). الفنانة عفاف النبواني استخدمت في لوحتها ألوان الإكريليك وعملت على المدرسة الواقعية.. تركزت فكرة اللوحة على المرأة الحالمة بغد أفضل.

