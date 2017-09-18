رفاه نيوف ص 1:01 2017/09/18

ناقش أعضاء مجلس محافظة طرطوس مع بداية انطلاق أعمال الدورة العادية الخامسة للمجلس للعام الحالي عدداً من القضايا الخدمية والاجتماعية والاقتصادية في المحافظة، منها مشروع توسيع وتعبيد وتزفيت طريق يقع ضمن حرم خط النفط في قرية أم حوش التابعة لبلدية بعمرة وتصديق قرارات مجلس بلدية بملكة بخصوص تكلفة المتر المربع من مشروع شق وتوسيع وإكساء مدخل مرسحين وزيادة تعرفة إشغالات الأرصفة والساحات للمتر المربع في مدينة صافيتا وتنفيذ وصلة طريق تنظيمي مع صرف صحي بقرية رام ترزة التابعة لبلدية دير الجرد، إضافة إلى تشكيل لجنة فنية لتحديد قواعد وأسس الكلف المباشرة لشفط الجور الفنية في بلدية الصومعة.

كما وافق المجلس على إحالة طلبات الاعانة المالية المقدمة من بلديتي تالين وفجليت لتنفيذ وشق طرق مستملكة وشوارع تنظيمية ووصلة صرف صحي إلى لجنة الموازنة للدراسة وتأمين الاعتماد لتنفيذ مشروع شبكة الصرف الصحي وشبكة المياه لمركز العريضة الحدودي ودراسة مشروع طلب مجلس مدينة الشيخ بدر بخصوص تحديد رسوم التعبيد والتزفيت في مشروع شق وتزفيت طريق تنظيمي في قرية ابو منقار إضافة إلى تأمين إعانة مالية لبلدية الدكيكة لحل مشكلة تسرب المياه الاسنة وتجمعها بجوار المركز الصحي فيها من أراضي مبقرة زاهد وتصديق الاضبارة الفنية لتنفيذ بناء المدرسة العائدة لمجلس المحافظة والتي سيعود ريعها لأسر الشهداء.

كما ناقش الأعضاء طلب فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة لقبول الهبة المتضمنة مداحل رجاج مع صفيحة ضاغطة كهبة للمعاهد العلمية أو الجمعيات الخيرية أو لسواهما وطلب بلديات المتراس ومتن الساحل وجب الأملس لتحديد رسوم الاملاك العامة ضمن قطاع البلديات ودراسة طلب بلدية فتاح نصار حول الموافقة على القرارات التنظيمية التي تحدد المخالفات المقلقة للراحة العامة والصحة والمرور والمخالفات المتنوعة، متسائلين عن الآلية التي تم بموجبها إرسال مساهمة مالية للمجلس بقيمة 500 مليون ليرة والمشاريع المتعلقة بها وبهذا يتحول دور المجلس إلى ديوان فقط.

