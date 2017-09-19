ص 1:01 2017/09/19

رغم مشاركتها في مسلسل «جيران»، لكن اسم الممثلة سامية الجزائري غاب تماماً عن الشارة في الحلقات الأولى من العمل الكوميدي الذي بدأ عرضه على شاشة «أبو ظبي» منذ أيام قليلة، علماً أنها غابت قبل ذلك عن الإعلان الترويجي. فأكدت أن جميع متابعيها فوجئوا بغيابها وغياب اسمها، وقالت: «المسلسل هو خمسة أجزاء، ستعرض تباعاً على القناة نفسها، وأنا لم أظهر إلا في الربع الرابع من الجزء الثاني تحديداً». وأضافت: «الكثير من الممثلين لم يظهروا في الجزء الأول، لأنهم سيظهرون لاحقاً في الشارة وفي الإعلانات الترويجية». وكانت سامية الجزائري قد عادت إلى الدراما عبر «جيران» بعد غياب 3 سنوات.