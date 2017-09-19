ص 1:01 2017/09/19

شكت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور لجمهورها بعض الأشخاص، إذ أشارت إلى أن الكثير من الأشخاص لم تعد تحترمهم وتقدرهم كما في السابق لأنهم قاموا بمواقف غير متوقعة. وكتبت عبد النور عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي الآتي: «عم فكر حط درج لعيني من كتر ما عم ينزل منها ناس».. يذكر أن سيرين عبد النور كانت قد نشرت سابقاً صوراً لها عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، من جلسة تصوير جديدة خضعت لها، تألقت فيها بإطلالات رائعة وخلّابة بعدسة المصور الفوتوغرافي محمد سيف ولمصلحة إحدى المجلات.

