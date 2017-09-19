ص 1:01 2017/09/19

عبرت الفنانة وعد البحري عن سعادتها بوصول عدد مستمعي أغنيتها الجديدة «نسيت أنا مين» إلى مليون مستمع خلال أيام من طرحها. وغردت قائلة: «الحمد لله على المليون مشاهدة.. وربنا يقدرني وأكون عند حسن ظنكم إن شاء الله» .

ومن المقرر أن تطرح الفنانة وعد البحري ألبومها الغنائي الجديد خلال شهر تشرين الأول، ويضم 10 أغانٍ ويعد مميزاً في الكلمات والألحان والتوزيع إذ تعاونت خلاله مع عدد من الملحنين والشعراء المميزين.

