ص 2:02 2017/09/17

استعادت وحدات من الجيش العربي السوري السيطرة على قريتي الشنداخية الشمالية وأبو جريص وعدد من التلال الحاكمة المحيطة بهما بريف حمص الشرقي، كما وسّعت نطاق الأمان حول قرية الجفرة والمطار العسكري بدير الزور باستعادتها السيطرة على قرية حويجة المريعية بريف المحافظة الجنوبي الشرقي. يأتي هذا الإنجاز الميداني الجديد الذي من شأنه تعزيز وتوسيع نطاق الأمان حول الجفرة ومطار دير الزور العسكري ليشكل منطلقاً لعمليات جديدة في المنطقة، في وقت دمّر فيه الطيران الروسي ثلاثة مصانع لتفخيخ العربات في أرياف دير الزور وحماة وحمص.

فقد أعلن مصدر عسكري اجتثاث آخر تجمعات إرهابيي «داعش» من قريتي الشنداخية الشمالية وأبو جريص بريف حمص الشرقي.

وذكر المصدر أن وحدات من الجيش العربي السوري بدأت فجر أمس عملية عسكرية على مواقع إرهابيي «داعش» في قريتي الشنداخية الشمالية وأبو جريص شرق مدينة حمص بنحو 70 كم.

ولفت المصدر إلى أن العملية حققت أهدافها المحددة باستعادة السيطرة على قريتي الشنداخية الشمالية وأبو جريص وعدد من التلال الحاكمة المحيطة بهما بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي «داعش» وتدمير آلياتهم.

وأشار المصدر إلى أن وحدات الجيش قامت بتثبيت نقاطها في القريتين بعد تمشيطهما بشكل كامل وتفكيك العبوات الناسفة والألغام التي زرعها التنظيم التكفيري فيهما وبدأت على الفور عملية عسكرية جديدة في المنطقة المجاورة.

وفي دير الزور استعادت وحدات من الجيش العربي السوري السيطرة على قريتي المريعية وحويجة المريعية والمزارع المحيطة بها بالريف الجنوبي الشرقي في إنجاز جديد من شأنه تعزيز نطاق الأمان حول قرية الجفرة والمطار العسكري.

وأفاد مصدر عسكري لـ«سانا» بأن وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الحليفة واصلت عملياتها الناجحة بدير الزور واستعادت السيطرة على قرية المريعية والمزارع المحيطة بها موسّعة نطاق الأمان حول مطار دير الزور وقرية الجفرة.

وبيّن المصدر أن عمليات الجيش أسفرت عن القضاء على أعداد من إرهابيي «داعش» وتدمير أسلحتهم وعتادهم المتضمن عربات مدرعة وسيارات مزودة برشاشات، مشيراً إلى أن وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري تقوم بإزالة الألغام والمفخخات التي زرعها الإرهابيون في الطرقات والساحات العامة.

وكان مراسل «سانا» في دير الزور قد أفاد في وقت سابق أمس بأن وحدات من الجيش نفذت عمليات مكثفة على أوكار وتجمعات لتنظيم «داعش» الإرهابي في الريف الشرقي دمرت خلالها الخطوط الدفاعية لتنظيم «داعش» في المنطقة وسط انهيارات كبيرة بين إرهابييه وسقوط العديد منهم قتلى ومصابين، مبيناً أن العمليات انتهت بفرض السيطرة الكاملة على قرية حويجة المريعية وعلى عدة نقاط باتجاه قرية المريعية جنوب شرق المطار.

وأشار المراسل إلى أن السيطرة على قرية حويجة المريعية تسهم بدحر إرهابيي «داعش» من محيط قرية الجفرة لمنع استهدافها بالقذائف من إرهابيي التنظيم إضافة إلى توسيع نطاق الأمان في محيط مطار دير الزور العسكري تمهيداً لاستثماره في دعم العمليات البرية المتواصلة لاجتثاث إرهابيي «داعش» بشكل نهائي.

وبالتوازي مع تقدم الجيش في دير الزور، دمّر الطيران الحربي الروسي معامل لتصنيع العربات والسيارات المفخخة لتنظيم «داعش» المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في أرياف حماة وحمص ودير الزور.

وأفاد رئيس أركان القوات الروسية العاملة في سورية الجنرال ألكسندر لابين في بيان له أمس بأن المقاتلات الروسية دمرت 3 معامل لتصنيع العربات المفخخة لتنظيم «داعش» الإرهابي بعضها كان في منشآت زراعية وتم الكشف عنها باستخدام طائرات من دون طيار في محيط بلدة عقيربات في ريف حماة وريف دير الزور وفي مدينة السخنة بريف حمص.

وأشار لابين إلى أن الإرهابيين يعمدون إلى استخدام مركبات عسكرية قديمة وتصفيحها وملئها بالمتفجرات لاستخدامها كمدرعات لعمليات انتحارية، مبيناً أن فاعلية تفجير تلك المدرعات تغطي دائرة نصف قطرها 300 متر وتلحق دماراً كبيراً بما حولها لحظة انفجارها.

ويحاول تنظيم «داعش» الإرهابي «وقف تقدم» الجيش العربي السوري باستخدام سيارات مفخخة حصل على معظمها من 4 دول عربية حسب ما أكدته نتائج التحقيق الذي أجرته شركة «تويوتا» اليابانية عام 2015 بعد تسلّمها صوراً لعشرات السيارات التي صادرها الجيش في معاركه ضد تنظيم «داعش» الإرهابي.