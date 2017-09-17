حلب ـ محمد حنورة: ص 1:01 2017/09/17

أكد باولو روماني رئيس وفد مجلس الشيوخ الإيطالي الذي يزور حلب أن الأغلبية العظمى من الشعب الإيطالي والشعوب الغربية لاتعرف حقيقة ما يجري في سورية من أحداث نظراً لتلقيهم المعلومات والأخبار من وسائل الإعلام الغربية التي لا تنقل الواقع والحقيقة، موضحاً أنه رغم ما شاهده من دمار كبير في مدينة حلب سببه الإرهاب إلا أنه متفائل بقدرة الشعب السوري على إعادة الإعمار كما أعاد الشعب الإيطالي إعمار إيطاليا التي كانت مدمرة بالكامل بعد الحرب العالمية الثانية وأنجز إعادة البناء خلال خمس سنوات لأنه امتلك الإرادة والعزيمة وهو ما يمتلكه الشعب السوري أيضاً الذي عاد قسم كبير منهم إلى منازلهم وبدؤوا بإعادة إعمارها.

وأكد روماني خلال جولة الوفد في المدينة أن الهدف الأهم لزيارة حلب هو الاطلاع على واقعها ونقل مشاهداته لشعبه وتعريفه بحقيقة ما يجري في سورية إضافة إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية بين بلدهم وسورية.

من جانبه أشار عضو مجلس الشيوخ الإيطالي ماريو مورو إلى أنه شاهد في السابق الكثير من الصور والمقاطع عن الدمار الذي لحق بحلب بسبب الإرهاب ولكن شعوره اليوم وهو على الأرض ويرى بعينه الحجم الكبير لهذا الدمار مختلف تماماً ما مكنه من تكوين صورة حقيقية وواقعية سيعمل على نقلها للشعب الإيطالي لتغيير الصورة الخاطئة التي كوّنها من خلال تلقيه المعلومات والأخبار غير الصحيحة عبر وسائل الإعلام الغربية.

وقال مورو إنهم موجودون في حلب لدعم الشعب السوري والوقوف معه كونه سيحتاج إلى وقت طويل نسبياً لإعادة الإعمار، متمنياً أن يكون لإيطاليا دور إيجابي في هذا المجال.

وعبّر أعضاء الوفد عن عميق حزنهم وتأثرهم لما شاهدوه من دمار كبير خلفه الإرهابيون في حلب وخاصة في المدينة القديمة.

واطلع أعضاء الوفد الإيطالي خلال جولتهم التي شملت الجامع الأموي وقلعة حلب والأسواق القديمة وحيي الشعار والشيحان على ما ألحقه الإرهاب من دمار كبير بالأوابد الأثرية التي تعد جزءاً من التراث والتاريخ الإنساني والحضاري إضافة لتدمير المباني السكنية والمرافق الخدمية، واستمعوا من المعنيين في المحافظة إلى الجهود المبذولة لإعادة البناء والإعمار وتوفير الخدمات للأهالي.

بعد ذلك قام الوفد بزيارة إلى مشفى حلب الجامعي والتقى الدكتور إبراهيم حديد المدير العام للمشفى واستمع منه إلى الدور الكبير الذي قام به القطاع الصحي خلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية في سبيل توفير الخدمات الإسعافية والعلاجية لكل المواطنين.

وأشار مدير المشفى إلى الاستهداف الممنهج الذي تعرض له القطاع الصحي من الإرهابيين وساهم في تدمير وخروج عشرات المشافي والمراكز الصحية من الخدمة.

وكان الوفد قد زار مدرسة الفرقان المحدثة التي ارتقى 9 أطفال من طلابها شهداء بسبب قذيفة أطلقها الإرهابيون على المدرسة بتاريخ 20/11/2016 أدت أيضاً إلى إصابة عدد من التلاميذ بجروح.

كما قام الوفد بزيارة إلى فرع الهلال الأحمر العربي السوري والتقى المعنيين فيه واستمع منهم إلى الجهود التي بذلت وتبذل لمساعدة الأسر المتضررة وتوفير احتياجاتها إضافة للعمل على العديد من جوانب العمل الإنساني والإغاثي للتخفيف عنها.

كما زار الوفد منزل عائلة الطفل عمران دقنيش الذي حاولت وسائل الإعلام الشريكة في جريمة سفك الدم السوري خلال الفترة الماضية استغلاله للإساءة للجيش العربي السوري عبر توجيه الاتهامات الباطلة ونشر الأكاذيب وتشويه الحقائق.

وبيّن والد عمران لأعضاء الوفد ما تعرض له من مغريات مادية وضغوط من المجموعات الإرهابية ليقول روايات تخالف الحقيقة، مشيراً إلى أنه رفض قبول هذه المغريات، كما رفض عرضاً بالسفر إلى تركيا، مؤكداً أنه يعتز بوطنيته السورية ويرفض أي إساءة للوطن.

وختم الوفد زيارته إلى حلب بزيارة مركز الإقامة المؤقتة في جبرين الذي استقبل آلاف العائلات من حلب وريفها ممن تركت منازلها هرباً من جرائم الإرهاب.

شارك في الجولة عدد من أعضاء مجلس الشعب وقيادة فرع حلب للحزب والمكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.