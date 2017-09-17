ص 1:01 2017/09/17

أعلن الفريق سيرغي كورالينكو ممثل قيادة القوات الروسية العاملة في سورية أن مركز التنسيق الروسي في حميميم يعمل مع الجهات الحكومية السورية المعنية بالمصالحة على إعادة الوضع إلى طبيعته في البلاد وتهيئة ظروف مؤاتية لإعادة بناء الهياكل الأساسية في المناطق المحررة من الإرهابيين وعودة المهجرين منها إلى منازلهم، مشيراً إلى أن روسيا مستمرة بالمساهمة في إعادة الأمن والاستقرار إلى سورية.

وقال كورالينكو في تصريح صحفي أمس: وجود وحدات الشرطة العسكرية الروسية وإقامة مراكز المراقبة في مناطق تخفيف التوتر في سورية أسهما في جعل الوضع في هذه المناطق أكثر استقراراً وفي تراجع حوادث انتهاك نظام وقف الأعمال القتالية.

ولفت المسؤول العسكري الروسي وفق ما ذكرت «سانا» إلى أن 54 عنصراً من التنظيمات الإرهابية بمن فيهم 6 متزعمين ميدانيين ألقوا أسلحتهم والتحقوا بوحدات الجيش العربي السوري.

وتشارك روسيا الاتحادية في الحرب على الإرهاب بناء على طلب من الجمهورية العربية السورية منذ أيلول عام 2015 وتمكنت خلال هذه الفترة من تكبيد تنظيم «داعش» الإرهابي خسائر فادحة بالأفراد والعتاد.